PlayStation Plus, il rincaro ha già creato guadagni per Sony

PlayStation Plus ha annunciato recentemente un nuovo rincaro di tutti i tier di abbonamento, e se i giocatori si sono giustamente spazientiti la borsa finanziaria ha accolto invece con più gioia la notizia.

L'abbonamento per le console videoludiche di casa Sony, a cui potete abbonarvi anche tramite Amazon, ha ricevuto un bel po' di scossoni in questi giorni.

Tra le belle notizie ci sono i classici giochi gratis del mese, che anche a settembre andranno ad infoltire la lista di titoli gratuiti che gli abbonati potranno provare.

Annuncio che ha coinvolto anche il rincaro dell'abbonamento attuale di PlayStation Plus, per cui i fan hanno detto la loro con una comprensibile veemenza.

I nuovi prezzi, che si applicano con aumenti per tutto il mondo (Italia inclusa, ovviamente), saranno i seguenti:

PlayStation Plus Essential, 12 mesi: 71,99 euro

PlayStation Plus Extra, 12 mesi: 125,99 euro

PlayStation Plus Premium, 12 mesi: 151,99 euro

Al momento, i prezzi erano di 59,99 euro per l'annuale Essential, 99,99 euro per l'annuale Extra e 119,99 euro per l'annuale Premium.

Potete vedere voi stessi (qui i dettagli) che l'aumento è piuttosto corposo, soprattutto per i due livelli maggiori: nel caso di Extra parliamo di un +26 euro annuale, mentre per gli utenti Premium si parla di +32 euro.

La notizia è stata accolta con gioia però dai mercati finanziari che, come riporta PlayStation Lifestyle, hanno premiato Sony.

Le azioni di Sony sono aumentate fino al 3,4% a Tokyo all’apertura del mercato azionario odierna, indicando che gli azionisti approvano la controversa decisione. Le previsioni delineano anche un aumento delle vendite nette annuali di Sony fino a 100 miliardi di yen (688 milioni di dollari).

Parlando ai microfoni di Bloomberg, l'analista della CLSA Amit Garg ha affermato che l'aumento dei prezzi di PlayStation Plus potrebbe segnare l'inizio di una «serie di aumenti di prezzo regolari». Banalmente, visto che ha funzionato con PS Plus anche altri potrebbero fare la stessa cosa con i loro abbonamenti.

Per altre notizie dal mondo PlayStation, la casa nipponica ha svelato le ultime e definitive informazioni su Portal, l'hardware portatile che ha anche una data di uscita.