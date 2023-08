PlayStation Plus, aumenta di prezzo l'abbonamento annuale

Non è un periodo proprio felicissimo per i prezzi del mondo videoludico e, se già negli scorsi mesi avevamo assistito ad aumenti per le console – con PS5 in prima fila – ecco che anche PlayStation Plus è pronto ad aumentare di prezzo.

L'annuncio è arrivato oggi da Sony che, insieme al reveal dei giochi di settembre del suo servizio, ha fatto sapere che dal 6 settembre Plus aumenterà il prezzo di tutti i suoi abbonamenti annuali. Una scelta che farà sicuramente discutere, considerando che già ora la formula rivista di Plus non ha proprio messo d'accordo tutti.

Come leggiamo su PlayStation Blog, questi aumenti di prezzo sono, secondo Sony, necessari per «consentirci di continuare a portare contenuti di alta qualità e valore aggiunto attraverso il servizio in abbonamento PS Plus».

I nuovi prezzi, che si applicano con aumenti per tutto il mondo (Italia inclusa, ovviamente), saranno i seguenti:

PlayStation Plus Essential , 12 mesi: 71,99 euro

, 12 mesi: PlayStation Plus Extra , 12 mesi: 125,99 euro

, 12 mesi: PlayStation Plus Premium, 12 mesi: 151,99 euro

Al momento, i prezzi erano di 59,99 euro per l'annuale Essential, 99,99 euro per l'annuale Extra e 119,99 euro per l'annuale Premium.

Potete vedere voi stessi che l'aumento è piuttosto corposo, soprattutto per i due livelli maggiori: nel caso di Extra parliamo di un +26 euro annuale, mentre per gli utenti Premium si parla di +32 euro.

Sony precisa che «per chi è già abbonato in forma annuale, non ci saranno modifiche fino al prossimo rinnovo che avverrà il 6 novembre o oltre. In caso di modifiche effettuate il 6 settembre o oltre, come aggiornamenti, downgrade o estensioni, saranno applicati i nuovi prezzi».

Viene anche evidenziato che acquistare l'abbonamento annuale rimarrebbe comunque meno costoso che comprare 12 mesi di abbonamento pagandoli con la sottoscrizione mensile, volta per volta, o quella trimestrale.

I recenti report fiscali di PlayStation hanno mostrato che c'è sempre molta attenzione intorno a PlayStation Plus: l'abbonamento di casa Sony ha avuto un periodo di flessione e di stati, ma conta sempre su un numero consistente di abbonati.

Vedremo ora quale sarà la risposta dopo questo aumento. Di recente, la compagnia giapponese si è messa un po' nell'occhio del ciclone per la gestione del lancio di PS5 (l'espressione «we believe in generations», a fronte poi della giustificatamente sposata cross-gen, è diventata emblematica), l'aver sposato subito i costi di listino di 80 euro al lancio e l'aumento di prezzo di PS5.

Oggi, è il momento di Plus.