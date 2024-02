Xbox Game Pass, ecco i primi giochi di febbraio 2024

Xbox Game Pass si prepara alle novità di questo 2024, visto che ora sono stati resi noti i primi giochi che arriveranno a febbraio.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) e non solo è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, con vari titoli in arrivo.

Ora, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è infatti il momento delle prossime novità.

Ecco, poco sotto, i titoli in dirittura d'arrivo, divisi per data.

Primi giochi Xbox Game Pass febbraio 2024

Anuchard (Cloud, Console, and PC) - da ora

Train Sim World 4 (Cloud, Console, e PC) – 7 febbraio

Madden NFL 24 (Console e PC) – 8 febbraio

Resident Evil 3 (Cloud, Console, e PC) – 13 febbraio

A Little To The Left (Cloud, Console, e PC) – 14 febbraio

Bloodstained: Ritual of the Night (Cloud, Console, e PC) – 14 febbraio

PlateUp! (Cloud, Console, e PC) – 15 febbraio

Return to Grace (Cloud, Console, e PC) – 20 febbraio

A spiccare nell'elenco dei primi giochi del mese, troviamo il remake di Resident Evil 3 targato Capcom previsto per il 13 febbraio, oltre all'ottimo metroidvania gotico Bloodstained: Ritual of the Night atteso il 14 dello stesso mese.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox e Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames.

Restando in tema, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non solo: in attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.

Infine, ricordiamo anche che uno dei giochi gratis al day-one previsti per il mese di febbraio su Xbox Game Pass è stato rinviato a sorpresa: ora uscirà a marzo.

