I fan di GTA 6 rispondono al deludente aggiornamento di Rockstar

La serie Grand Theft Auto è una delle proprietà videoludiche più popolari e redditizie del settore e Rockstar Games e i fan si aspettano senza dubbio che l'arrivo di GTA 6 porti la serie a nuove vette.

Il quinto capitolo (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) a quanto pare è ancora molto giocato.

Advertisement

Del resto, anche i modder sono ancora scatenati nell'inserire nel gioco modalità inedite, come quella multigiocatore.

Per commemorare il decimo compleanno di GTA 5, GTA Online ha deciso di offrire diverse ricompense, tra cui vestiti, auto e molto altro, ma nessuna notizia circa GTA 6.

Ora, come riportato da GamingBible, a giudicare dalle numerose reazioni sui social, secondo i fan è ingiusto che non si sia parlato del sesto GTA in occasione del compleanno di GTA 5.

«Oggi, in occasione del 10° anniversario ufficiale di Grand Theft Auto V, vorremmo ringraziare voi, i nostri giocatori, per il vostro incredibile supporto nel corso degli anni», ha twittato Rockstar Games nel primo di tre tweet.

«Quando uscirà GTA 6?» e «Annunciate GTA 6» sono state risposte molto comuni sul thread di Rockstar su X, e le reazioni su Reddit sono del tutto simili.

«Ovviamente non mi aspettavo nulla di che, ma mentirei se dicessi che non avevo la più piccola speranza di un trailer», ha detto il Redditor ToppleToes.

«Ma il fatto che non ci abbiano dato nulla per essere eccitati per il 10° anniversario di GTA V è una vera delusione. Un paio di magliette, un'auto gratuita e contenuti bloccati dietro lo stupido abbonamento a GTA. Che delusione. È meglio che GTA VI ci faccia impazzire, Rockstar».

«Sì, è un po' noioso che Rockstar non abbia fatto nulla di rilevante dal 2019, ma tutte le persone che dicono: 'Aspettate, Rockstar ci sbalordirà con GTA 6', ovviamente riveleranno un gioco fantastico, ma l'attesa è stata così lunga che qualunque cosa rivelino sarà una delusione in senso relativo», ha detto Nawmp.

«Brindiamo a molte altre avventure insieme. Dà l'impressione che siano pronti a passare da GTA 5 a 6» ha aggiunto un ottimista Ashutosh57.

Restando in tema, i fan di Grand Theft Auto sono quasi certi che GTA 6 possa includere una missione con un serial killer ambientata a Vice City.

Ma non solo: una nuova mod di GTA V ha ripristinato oltre 100 tracce audio che Rockstar Games aveva tagliato dalla versione finale del gioco.

Infine, un altro modder ha creato "Sentient Streets", un aggiornamento che consente di parlare con alcuni personaggi di Grand Theft Auto V tramite il proprio microfono.