GTA V, qualcuno ha portato il multiplayer nella campagna single player

Nonostante gli anni sul groppone, GTA V ha ancora tanto da dire, specie grazie alle aggiunte da parte dei fan.

Il titolo Rockstar (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) a quanto pare è ancora preso di mira dai modder di tutto il mondo.

No, non parliamo dell'ultima espansione gratis per i fan incentrata sulla storia di Grand Theft Auto V, visto che è ora il turno di una mod davvero unica.

Come riportato anche da DSO Gaming, i bravi Sardelka e EntenKoeniq hanno pubblicato su NexusMods una mod per GTA V che porta il multiplayer nella modalità storia del gioco.

Questa mod è uscita originariamente nel 2022, ma è diventata disponibile qui solo pochi giorni fa.

Non solo, visto che la sua ultima versione, la V1.5.4, è uscita a luglio 2023 (e la sua Nightly Build è ancora più recente).

Entrando nei dettagli, RAGECOOP porta l'esperienza multigiocatore nella modalità storia di GTA V, permettendo ai giocatori di completare le missioni insieme ai loro amici in tutto il mondo

Inoltre, RAGECOOP permette di utilizzare le mod senza alcuna restrizione o paura di essere bannati.

Infine, è anche possibile creare un server privato moddato per divertirsi con i propri amici. Insomma, davvero niente male, con la speranza che anche il prossimo GTA 6 offra la possibilità di giocare la campagna con gli amici.

Restando in tema, una nuova mod di GTA V ha ripristinato oltre 100 tracce audio che Rockstar Games aveva tagliato dalla versione finale del gioco.

Ma non solo: un altro modder ha creato "Sentient Streets", un aggiornamento che consente di parlare con alcuni personaggi di Grand Theft Auto V tramite il proprio microfono.

Infine, un veterano di Rockstar Games ha annunciato il suo addio dallo studio di sviluppo dopo 16 anni: aveva lavorato anche a GTA V e Red Dead Redemption 2.