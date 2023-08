GTA V, da ora potrete "parlare" coi PNG

Sembra davvero incredibile come un gioco "vecchio" come GTA V abbia ancora così tanto da dire, specie grazie alle aggiunte dei fan.

Il classico titolo Rockstar (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) a quanto pare è ancora molto giocato.

No, non parliamo solo della possibilità di farlo girare a una risoluzione di 8K con il ray tracing di ReShade e molto altro ancora, ma di mod in grado di aggiungere feature davvero molto gradite.

Difatti, dopo l'ultima espansione gratis per i fan incentrata sulla storia di Grand Theft Auto V, è ora il turno di una mod grazie alla quale possiamo usare il microfono per dialogare con alcuni PNG.

Come riportato anche da VGC, un modder ha creato "Sentient Streets", un aggiornamento che consente di parlare - con tanto di domanda e risposta - con alcuni personaggi di GTA V tramite il proprio microfono e l'intelligenza artificiale.

Gli NPC della mod sono infatti mossi da oltre 30 modelli di IA che consentono ai giocatori di intrattenere con loro conversazioni in tempo reale, che siano civili o poliziotti di pattuglia.

L'intelligenza artificiale è stata creata utilizzando Inworld AI, un engine progettato per "dare vita" ai personaggi grazie alla potenza delle IA. Chissà cosa ne verrà fuori in futuro, quando gli sviluppatori decideranno di implementare queste caratteristiche nei loro giochi in veste ufficiale.

Restando in tema, una nuova mod di GTA V ha ripristinato oltre 100 tracce audio che Rockstar Games aveva tagliato dalla versione finale del gioco.

Ma non solo: la polizia del prossimo e atteso capitolo della serie GTA sarebbe stata completamente rinnovata, stando a quanto rivelato in questi giorni da un insider.

Infine, Take-Two potrebbe aver previsto il lancio di GTA 6 entro la fine del 2024: il publisher ha lanciato un nuovo indizio negli ultimi rapporti finanziari.