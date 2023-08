GTA V, qualcuno ha ripristinato dei contenuti tagliati

Nonostante gli anni dall'uscita, GTA V è ancora preso di mira da un gran numero di modder.

Il classico titolo Rockstar (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) a quanto pare ha ancora molto da dire, specie dal versante delle mod vere e proprie.

Basti pensare che il gioco in questione può girare adesso a una risoluzione di 8K con il ray tracing di ReShade, le nuvole 3D di QuantV e molto altro ancora.

Ora, dopo l'ultima espansione gratis per i fan incentrata sulla storia di Grand Theft Auto V, chiamata Inworld Sentient Streets, qualcun altro ha deciso di innestare nel gioco dei contenuti tagliati relativi alle radio.

Una nuova mod di GTA V ha ripristinato infatti oltre 100 tracce audio che Rockstar Games aveva tagliato dalla versione finale del gioco

La radio, che rappresenta la colonna sonora perfetta per le nostre scorribande, contribuisce a rendere interessante le sezioni di guida grazie alla sua selezione di brani variegata e agli speaker delle stazioni radio.

Intitolata "Restored beta songs and Pre-Millennium Radio", la mod è stata creata da girlsonfilm e può essere scaricata gratuitamente da Nexus Mods qui.

Questa aggiunge quindi al gioco più di 100 canzoni e una nuova stazione radio e, anche se è davvero difficile elencare tutte le tracce e gli artisti aggiunti, alcune delle più importanti includono big come Tame Impala, Fleetwood Mac, AC/DC e The Clash, solo per citarne alcuni, con un mix di generi musicali che spaziano dal rock al pop, rap, metal, indie e molto altro.

Inoltre, la nuova colonna sonora non sostituisce quella esistente, il che significa che avrete a disposizione una playlist notevolmente ampliata da ascoltare mentre svolgete i vostri "lavoretti".

Restando in tema, l'incredibile successo ottenuto dalle microtransazioni di Grand Theft Auto V ha spaventato i fan in vista dell'annuncio di GTA 6.

Ma non solo: la polizia del prossimo e atteso capitolo della serie GTA sarebbe stata completamente rinnovata, stando a quanto rivelato in questi giorni da un insider.