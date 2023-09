GTA 5 riceve nuovi contenuti gratis per i suoi 10 anni

Per celebrare i dieci anni di Grand Theft Auto V, Rockstar premierà i giocatori attraverso GTA Online con nuovi contenuti del tutto gratuiti.

Il titolo Rockstar (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) a quanto pare ha ancora qualcosa da dire.

Del resto, anche i modder sono ancora scatenati nell'inserire nel gioco modalità inedite, come quella multigiocatore.

Come riportato anche da GamingBible, prima di presentare i dettagli dell'evento per l'anniversario, Rockstar si è presa il tempo di ringraziare la "straordinaria comunità" per il suo "incredibile supporto nel corso degli anni".

Per commemorare il decimo compleanno del gioco, GTA Online offrirà diverse ricompense, tra cui: tre nuovi abiti ispirati ai personaggi centrali della campagna; finiture delle armi a tema GTA 5; bonus sulle modalità di gioco classiche e il nuovo veicolo Bravado Hotring Hellfire, pronto per la tua prossima sessione di stock car ad alto rischio.

L'evento prenderà il via il 17 settembre prossimo e porterà i giocatori a vivere una vasta gamma di esperienze e bonus.

I giocatori potranno fare squadra nelle Missioni Contatto e nelle Fughe di Dati guadagnando GTA$ e RP extra, oltre a ricevere forti sconti sul negozio di gioco. Oltre alla nuova auto di serie, sarà possibile acquistare altri veicoli:

Obey 9F (Sportiva, scontata del 50%)

Bravado Buffalo S (Sportiva)

Canis Bodhi (Fuoristrada)

Obey Tailgater (Berlina)

L'evento dell'anniversario continuerà per tutto il mese di settembre applicando sconti su beni, oggetti e veicoli del gioco per i nuovi giocatori e per quelli affezionati.

I festeggiamenti per i dieci anni sono un momento perfetto per tornare a giocare a GTA Online grazie anche alla valanga di RP e GTA$ extra, un'ottima occasione per arricchire la vostra collezione di auto o il vostro guardaroba.

Restando in tema, una nuova mod di GTA V ha ripristinato oltre 100 tracce audio che Rockstar Games aveva tagliato dalla versione finale del gioco.

Ma non solo: un altro modder ha creato "Sentient Streets", un aggiornamento che consente di parlare con alcuni personaggi di Grand Theft Auto V tramite il proprio microfono.