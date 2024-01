I creatori di The Day Before al lavoro su un nuovo gioco (purtroppo per noi)

Come saprete, The Day Before è morto: i server del gioco tanto chiacchierato sono stati chiusi ai giocatori a partire da ieri, 22 gennaio 2024.

Il controverso gioco, pubblicizzato in maniera tale da ricordare The Last of Us (che trovate su Amazon), è stato infatti una delle cose peggiori dell'anno da poco concluso.

Advertisement

Il gioco ha ricevuto infatti un'incredibile quantità di recensioni negative al lancio, tali da fare impallidire tutto il resto.

Ora, dopo che il giorno della "morte" di The Day Before è arrivato, sembra proprio che i suoi creatori siano al lavoro su altro.

Come riportato anche da GamingBible, alcuni sviluppatori di The Day Before starebbero preparando un altro gioco. Si potrebbe pensare che a questo punto abbiano imparato la lezione, ma se così non fosse?

Come riportato da CD-Action, tali fratelli Gotovtsev sono alla ricerca di "veterani" per iniziare a lavorare al prossimo titolo, come affermato da un precedente dipendente che ha lavorato con loro.

Cosa potrebbe essere esattamente questo nuovo gioco rimane un mistero, sebbene il consiglio è di moderare le aspettative per evitare un'altra catastrofica delusione.

Ma non solo: pare infatti che i fratelli abbiano inviato offerte di lavoro agli sviluppatori che hanno lavorato a The Day Before, compresi quelli che sono stati licenziati o hanno lasciato il progetto. Si dice che i due si stiano comportando «come se non fosse mai successo nulla».

Ad ogni modo, ricordiamo che il team Fntastic è stato smantellato, e di loro non dovremmo mai più sentirne parlare.

Per quanto riguarda The Day Before, non è più possibile acquistare il gioco su Steam e i servizi online verranno chiusi proprio questa settimana. Del resto, parliamo di un progetto che a quanto pare è sempre stato una truffa, sin dal primo giorno di sviluppo.

Vero anche che ormai diverse settimane fa qualcuno ha creato un "remake" di The Day Before, nel tentativo di mostrare al mondo quanto sia facile dare vita a un gioco di sopravvivenza con gli zombie.