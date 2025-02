Grandi pulsanti, grandi performance: scopri lo Split Pad Pro per Switch, oggi IN SCONTO!

Se giocate spesso in modalità portatile con la vostra Nintendo Switch, oggi avete un'ottima occasione per migliorare il vostro comfort di gioco. Lo Split Pad Pro di Hori, uno dei migliori controller ergonomici per la console, è in offerta su Amazon a un prezzo speciale di 49,99€! Non lasciatevi sfuggire questa opportunità per portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore!

Hori Split Pad Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Split Pad Pro offre una vera esperienza di controller a grandezza naturale anche in modalità portatile. Grazie al suo design ergonomico e ai grilletti posteriori programmabili, potrete affrontare lunghe sessioni di gioco senza affaticare le mani. I grandi pulsanti, gli stick analogici e la croce direzionale sono ideali per qualsiasi tipo di gioco, dai platform ai picchiaduro. Inoltre, le funzioni Turbo e Turbo Hold vi permettono di impostare pulsanti con input rapidi e continui, senza doverli tenere premuti. Tutto questo è racchiuso in un elegante design nero traslucido, che si abbina perfettamente alla vostra Switch.

La versatilità dello Split Pad Pro è un altro punto di forza. Potete lasciare il controller collegato alla console anche quando questa è nella base, senza bisogno di rimuoverlo. Questa caratteristica lo rende pratico e comodo, soprattutto per chi alterna spesso il gioco in modalità portatile a quella docked. Inoltre, il controller ha la licenza ufficiale Nintendo, garantendo così la piena compatibilità con la console e la qualità che vi aspettate.

Non perdete questa offerta: il controller Hori Split Pad Pro è l'alleato perfetto per chi ama giocare in modalità portatile con la massima precisione e comodità. Approfittate subito del prezzo speciale di 49,99€ su Amazon e regalatevi una nuova esperienza di gioco!

Vedi offerta su Amazon