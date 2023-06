Hogwarts Legacy si "fonde" con Assassin's Creed 2, gratis

Hogwarts Legacy si è sicuramente rivelato essere un gran gioco, sebbene a quanto pare un fan ha dato vita a un crossover decisamente atipico con Assassin's Creed 2.

Il titolo di Avalanche (che potete acquistare su Amazon a prezzo davvero interessante) diverte ancora oggi tutti gli appassionati al Wizarding World.

Il gioco ha infatti conquistato milioni di fan in tutto il mondo, tanto che i numeri delle vendite registrate in Europa hanno lasciato tutti di sasso.

Ora, mentre un fan di Harry Potter ha realizzato la propria versione di Hogwarts Legacy in Unity Engine, qualcuno ha deciso di omaggiare Ezio Auditore da Firenze.

Come riportato anche da GamingBible, una mod nota con il nome di "Herodiana's Creed" ad opera del bravissimo "Lyniara" permette di vestirsi come Ezio nel gioco dedicato al mondo magico di Potter e compagni.

Questa può essere utilizzata sia per i personaggi principali giocabili di sesso maschile che di sesso femminile e include Herodiana’s Cape, Herodiana’s Attire, e la Beaked Skull Mask.

L'attenzione ai dettagli è straordinaria, soprattutto se si conosce a menadito il tipo di abito indossato dagli Assassini di Firenze, ed è disponibile per il download gratuito per tutti gli utenti PC, da ora

Insomma, a conti fatti si tratta di un'aggiunta davvero molto interessante al gioco originale (in attesa della versione per console Switch, che non tarderà ad arrivare), specie per chi ama anche il franchise Ubisoft dedicato agli Assassini, specie chi ha nostalgia delle avventure di Ezio.

Inoltre, ricordiamo che per festeggiare il lancio su PS4 e Xbox One, è stato di recente rilasciato un vero mega aggiornamento per Hogwarts Legacy con oltre 500 fix.

Ma non è tutto: Avalanche Software ha già svelato di essere al lavoro su un nuovo tripla-A per console non ancora annunciato e che potrebbe essere proprio il sequel di Hogwarts Legacy.