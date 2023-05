Hogwarts Legacy, nuova patch con oltre 500 fix per festeggiare il lancio su PS4 e Xbox One

A partire da oggi 5 maggio 2023, Hogwarts Legacy è diventato ufficialmente disponibile anche su PS4 e Xbox One: dopo il lancio avvenuto esclusivamente su console next-gen, adesso l'ultima avventura magica ambientata prima degli eventi narrati nella saga di Harry Potter potranno essere giocati anche sulle console della precedente generazione.

Per poter festeggiare questo grande evento, Avalanche Software e Warner Bros. hanno annunciato di aver rilasciato un nuovo mega aggiornamento, già disponibile per il download e che include oltre 500 fix per Hogwarts Legacy (lo trovate in sconto su Amazon).

Mentre la produzione sembra ormai pronta a battere ancora nuovi record, i giocatori potranno dunque prepararsi a scaricare un aggiornamento che intende risolvere numerosi dei bug più importanti, oltre che a implementare una modifica molto interessante per l'accessibilità.

Con la nuova patch è stata infatti introdotta la modalità aracnofobia, pensata per chi ha appunto paura dei ragni: attivando questa feature sarà possibile cambiare il loro aspetto nel mondo di gioco, diminuendo o rimuovendo diversi effetti sonori e grafici legati alla loro presenza.

Tuttavia, gli sviluppatori ci tengono comunque a precisare che il loro aspetto nella guida resterà identico, anche se avrete attivato questa modalità.

Tra i bugfix più importanti segnaliamo la risoluzione di molteplici crash, aver sistemato gli errori che potevano causare al nostro protagonista di cadere fuori dal mondo di gioco e anche diversi miglioramenti alle performance.

Come accennavamo in precedenza, la quantità di fix introdotti è talmente elevata da rendere praticamente impossibile elencarli tutti: se siete curiosi di scoprire tutte le modifiche introdotte, potete consultare il changelog completo in lingua inglese al seguente indirizzo.

In ogni caso, considerando il tempismo per il lancio della patch, appare evidente che gli sviluppatori hanno lavorato duramente nelle scorse settimane per garantire la migliore esperienza possibile per tutti gli utenti, anche sulle console della precedente generazione.

Sfortunatamente, una delle feature più richieste dai fan sembra non essere stata ancora implementata: vedremo se gli sviluppatori sceglieranno di accontentare la community nei prossimi aggiornamenti.

Nel frattempo, segnaliamo che Avalanche Software ha già svelato di essere al lavoro su un nuovo tripla-A per console non ancora annunciato: potrebbe essere proprio il sequel di Hogwarts Legacy.