Un fan di Harry Potter dà vita al "suo" Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy si è sicuramente rivelato essere un successo su console current-gen e PC, oltre che su piattaforme old-gen, sebbene a quanto pare un fan ha dato vita alla sua versione del gioco "fatta in casa".

Il titolo sviluppato da Avalanche (che potete acquistare su Amazon a prezzo davvero basso) ha divertito - e diverte ancora - gli appassionati al Wizarding World.

Il gioco ha del resto conquistato milioni di fan in tutto il mondo, tanto che i numeri delle vendite registrate in Europa hanno lasciato basiti più o meno tutti.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un fan di Harry Potter ha realizzato la propria versione di Hogwarts Legacy in Unity Engine, e non pare neanche troppo male.

Intitolato Henwards Legacy, il gioco è un work-in-progress ed è stato creato da Arnie's Workshop, il quale ha documentato il processo di sviluppo attraverso un canale YouTube.

I video mostrano i metodi di progettazione utilizzati e la struttura del gioco. C'è anche una demo per vedere in azione tutto ciò che è stato costruito finora.

I filmati rilasciati dall'autore hanno anche lo scopo di insegnare agli aspiranti progettisti di videogiochi come realizzare le proprie creazioni, in quanto vengono spiegate tutte le fasi del processo di progettazione.

È chiaro che Henwards Legacy ha richiesto molto lavoro, da un castello di Hogwarts splendidamente realizzato, completo dei famigerati ritratti parlanti, il gioco è strutturato in modo simile a Hogwarts Legacy.

Insomma, si tratta di un'alternativa interessante al gioco originale (in attesa della versione per Switch, ovviamente).

Ricordiamo che per festeggiare il lancio su PS4 e Xbox One, è stato da poco rilasciato un mega aggiornamento per Hogwarts Legacy con oltre 500 fix.

Ma non è tutto: Avalanche Software ha già svelato di essere al lavoro su un nuovo tripla-A per console non ancora annunciato e che potrebbe essere proprio il sequel di Hogwarts Legacy.