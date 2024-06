Hogwarts Legacy Director’s Cut potrebbe essere in arrivo

Hogwarts Legacy è un gioco ancora molto amato dai fan, tanto che potrebbe essere in arrivo una vera e propria Director's Cut.

Il titolo (che trovate su Amazon) sembra infatti non avere ancora finito la sua corsa.

Advertisement

Del resto, proprio in queste ore è stato rilasciato l'atteso update estivo, ricco di novità niente male.

Ora, mentre da mesi si parla anche del sequel delle avventure nel Mondo Magico (e di quanto possa essere bello), forse il primo capitolo ha ancora qualcosa da dire.

Come riportato anche da Wccftech, sembra che sia in fase di sviluppo una nuova versione di Hogwarts Legacy e che ci stiano lavorando membri di Rocksteady Studios, lo studio dietro la serie Batman: Arkham e il controverso Suicide Squad: Kill the Justice League.

In un nuovo rapporto di Jason Schreier di Bloomberg, incentrato sui problemi di sviluppo del suddetto gioco live service pubblicato all'inizio dell'anno da Rocksteady Studios e Warner Bros. Interactive , viene rivelato come sia in lavorazione una versione “director's cut” del gioco open-world basato sull'universo di Potter e compagni.

Non sono state fornite ulteriori informazioni su questa nuova versione, quindi non è chiaro in cosa differirà dalla versione base del gioco, che ha riscosso un enorme successo.

«Molti dipendenti dello studio stanno aiutando a sviluppare una nuova versione “director's cut” di Hogwarts Legacy», ha reso noto Schreier.

La rivelazione di una nuova versione di Hogwarts Legacy è decisamente interessante, dal momento che l'aggiornamento finale del gioco è appena stato reso disponibile, introducendo nuove funzionalità e contenuti, tra cui quelli precedentemente esclusivi per PlayStation.

Nell'attesa di saperne di più, i fan hanno già iniziato a fantasticare su cosa vorrebbero vedere nel sequel: tra le richieste più popolari c'è il Torneo Tremaghi di Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Ma non solo: altri stanno invece immaginando anche la possibilità di esplorare una Londra a mondo aperto.