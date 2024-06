Hogwarts Legacy, l'update estivo è disponibile da ora: ecco cosa cambia

Warner Bros. e Avalanche Software hanno ufficialmente rilasciato l'aggiornamento estivo di Hogwarts Legacy, che potete scaricare da adesso su tutte le versioni di gioco.

Nelle scorse giornate gli sviluppatori hanno approfondito tutte le novità implementate nella magica avventura open world che, pur non essendo incredibilmente corpose, offriranno diverse opzioni in più per chi si sta ancora godendo questa magica avventura.

Advertisement

Tra le principali novità segnaliamo sicuramente lo sblocco della missione "Negozio Infestato" legata a Hogsmeade: precedentemente disponibile in esclusiva con le versioni PlayStation (che trovate su Amazon) ora potrà essere giocata anche sulle edizioni Xbox, PC e Switch.

Altre novità particolarmente importanti sono l'introduzione di una Modalità foto e la possibilità di resettare i punti talento, così da poter provare upgrade diversi nella vostra avventura.

Di seguito troverete il changelog in lingua italiana dell'aggiornamento estivo di Hogwarts Legacy, così da scoprire cosa cambia e come accedere alle nuove feature:

Note degli sviluppatori: Questa patch sblocca la missione del Negozio Infestato precedentemente disponibile solo per le piattaforme Sony supportate, e gli elementi cosmetici precedentemente esclusivi, inclusi: La Cavalcatura Ippogrifo d’Ossidiana.

La pozione Felix Felicis.

Il Set cosmetico del bottegaio. Inoltre include anche elementi cosmetici totalmente inediti e una nuova scopa: La Lavanda boreale.

L'equipaggiamento a tema Azkaban.

Gli Occhiali tondi con nastro adesivo. La Modalità Foto è stata aggiunta per permettere ai giocatori di fare screenshot della loro esperienza con Hogwarts Legacy e tutti gli elementi cosmetici recentemente sbloccati. *La modalità foto diventa disponibile dopo aver completato la missione che dà accesso alla Guida pratica. Inoltre questa patch aggiunge la funzionalità di reimpostare i punti Talento per ricreare il tuo mago/la tua strega senza dover reiniziare il gioco. Molti errori sono stati corretti (dettagli disponibili qui di seguito). Riepilogo Correzione di bug Risolti diversi problemi di audio e di errori di battitura, nuovi audio sono stati implementati con aggiustamenti del volume audio a seconda delle situazioni.

Risolti vari problemi di interfaccia con la Guida pratica e gli incantesimi.

Risolti problemi con gli Obiettivi, per cui alcune pagine volanti della guida pratica e altri oggetti collezionabili non contavano verso il raggiungimento dell’Obiettivo.

Risolto problema per cui Lodgok a volte restava bloccato alla Testa di Porco a Hogsmeade impedendo la progressione del gioco.

Risolta istanza per cui le farfalle venivano generate di nuovo conducendo il giocatore a un forziere già aperto.

Risolti vari problemi di navigazione dovuti alla rigenerazione di lucchetti Alohomora e le loro interazioni.

Risolto problema del sistema di combattimento per cui i nemici Assassini lealisti non potevano danneggiare l’avatar.

Risolti problemi di luce con gli effetti grafici.

Risolto problema di Accessibilità con la modalità mancini che presentava una risposta scorretta.

Riconoscimenti aggiornati.

Aggiornamenti per le SDK dei PC, incluso il Razer Chroma e ripulitura delle maglie semitrasparenti nel BVH del ray tracing.

Molti altri bug sono stati risolti.

Gli sviluppatori sono poi entrati nel dettaglio su tutti gli altri bug risolti con questo massiccio update, sfortunatamente non tradotti in lingua italiana: se siete curiosi di scoprirli nel dettaglio, vi lasciamo al changelog completo al seguente indirizzo.

Prima di procedere con il download, se siete curiosi di vedere in azione tutte le novità dell'aggiornamento estivo, vi lasciamo a un nuovo video ufficiale pubblicato dagli sviluppatori di Hogwarts Legacy.