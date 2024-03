Hogwarts Legacy 2 potrebbe essere graficamente next-gen

Hogwarts Legacy 2 non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma sono già emerse alcune indiscrezioni sul comparto grafico.

Dopo il successo del primo capitolo, i fan sperano in un sequel all'altezza.

Del resto, ricordiamo anche che Avalanche Software ha già svelato di essere al lavoro su un nuovo tripla-A per console non ancora annunciato: che possa essere proprio il sequel di Hogwarts Legacy? Al momento non lo sappiamo.

Ora, però, come riportato anche da Tech4Gamers, un nuovo annuncio di lavoro di Avalanche Software afferma che l'esperienza con l'Unreal Engine 5 è una qualifica richiesta per il loro prossimo progetto.

L'annuncio è per un Senior Character Artist che presumibilmente lavorerà al prossimo gioco importante dello studio.

Hogwarts Legacy è stato sviluppato con l'Unreal Engine 4, quindi ha senso che un sequel benefici di questo aggiornamento del motore, visto che l'UE5 è il software dominante al momento.

È inoltre importante notare che Avalanche Software ha sempre avuto l'intenzione di lanciare Hogwarts Legacy su hardware old-gen come PS4 e Nintendo Switch, ragion per cui questo potrebbe essere stato uno dei motivi per cui si è affidato all'Unreal Engine 4.

Archiviate le "vecchie" console, il team potrà sfruttare tranquillamente l'Unreal Engine 5, visto che lo sviluppo con il nuovo motore dovrebbe consentire di utilizzare funzioni come Lumen e Nanite per ulteriori miglioramenti grafici nel prossimo titolo ambientato nel Mondo Magico.

Per quanto riguarda la data in cui Warner Bros. Games si pronuncerà su questo sequel, al momento in cui scriviamo non ci è dato sapere.

Nel frattempo, i fan hanno già iniziato a fantasticare su cosa vorrebbero vedere in un sequel dell'avventura magica: tra le richieste più popolari c'è il Torneo Tremaghi di Harry Potter e il Calice di Fuoco, così come vi è anche la possibilità di esplorare una Londra totalmente open world.

Per concludere, sempre i fan di Hogwarts Legacy hanno anche discusso della possibilità che il sequel delle avventure nel Mondo Magico possa ispirarsi a un big come Red Dead Redemption 2.