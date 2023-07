Hogwarts Legacy 2, i fan sanno già quale ambientazione vorrebbero visitare

A quanto pare, stando alle informazioni, è più che probabile che Hogwarts Legacy avrà un sequel prima o poi.

Il titolo di Avalanche (che potete acquistare su Amazon a prezzo basso) non ha infatti deluso le aspettative.

Il gioco ambientato nel Mondo Magico di Harry Potter ha conquistato milioni di appassionati, coi numeri delle vendite registrate in Europa davvero notevoli.

Ora, dopo che i fan si sono già dati appuntamento per parlare dell'ipotetico Hogwarts Legacy 2, arrivano ora nuove idee sul sequel.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, su Reddit altri appassionati hanno discusso della possibilità che il nuovo gioco si svolga in una Londra open-world.

Se si considera quanti luoghi iconici di Harry Potter si trovano proprio nella città inglese, la cosa ha assolutamente senso.

«Per quanto sia bello il mondo del primo gioco, se riutilizzeranno lo stesso scenario non avrà lo stesso impatto. Londra sembra un luogo ideale per ospitare il sequel», ha scritto sdeslandesnz.

E ancora: «Diagon Alley, il Ministero della Magia, St Mungo's e il Knight Bus potrebbero essere ricreati. Il mondo potrebbe essere una vivace metropoli in cui non si è sicuri di quali PNG siano magici e quali babbani. Londra sarebbe una scelta rischiosa e audace, ma credo che avrebbe i maggiori vantaggi rispetto al riutilizzo della stessa mappa».

Insomma, l'idea pare solleticare e non poco la community, in attesa della versione per console Switch del primo gioco, la quale arriverà a breve.

Ma non solo: restando in tema ricordiamo anche che per festeggiare il lancio del gioco su PS4 e Xbox One, è stato rilasciato un mega aggiornamento per Hogwarts Legacy con oltre 500 fix.

Infine, ricordiamo anche che Avalanche Software ha già svelato di essere al lavoro su un nuovo tripla-A per console non ancora annunciato: che possa essere proprio il sequel di Hogwarts Legacy?