Hideo Kojima sarà alla Summer Game Fest 2025, ovviamente

L'estate dei videogiochi sta per iniziare e lo farà con la Summer Game Fest 2025, l'evento di Geoff Keighley in cui apparirà anche il suo migliore amico: Hideo Kojima.

Il creatore di Death Stranding e Metal Gear Solid sarà uno dei volti di punta dell'evento, in programma dal 6 giugno prossimo.

La notizia è stata diffusa attraverso il profilo dello stesso Kojima e della stessa Summer Game Fest, come sempre senza nessun tipo di approfondimento riguardo ai dettagli della sua partecipazione.

La presenza di Hideo Kojima a un evento di questa portata è sempre sinonimo di grande interesse, in ogni caso.

Attualmente, l'attenzione è naturalmente rivolta a Death Stranding 2: On the Beach, il sequel dell'acclamato titolo post-apocalittico, che arriverà il 26 giugno 2025. È difficile che il palco della Summer Game Fest possa essere il contesto ideale per mostrare nuovi aspetti del gioco, vista la sua uscita ravvicinata e il fatto che per quel giorno sarà probabilmente già in mano di giornalisti e content creator del caso. A meno di un trailer di lancio a sorpresa, che è più probabile.

L'occasione dell'evento di Geoff Keighley potrebbe anche includere un indizio sul futuro di Kojima Productions, o almeno lo speriamo.

L'annuncio della sua partecipazione potrebbe celare accenni a Physint, il suo prossimo progetto nel genere spionistico. L'intrigante sequel spirituale di Metal Gear, definizione ormai confermata dallo stesso Kojima, è praticamente un fantasma in questo momento.

Ma la presenza di OD è molto più probabile, visto che dell'horror sviluppato con Xbox Game Studios abbiamo visto almeno un concept trailer.

Per sapere cosa ci racconterà Hideo Kojima alla Summer Game Fest 2025 non ci resta che aspettare. Non manca nemmeno molto, come potete vedere dalla nostra guida: ecco i dettagli su tutte le conferenze estive della Summer Game Fest 2025 in arrivo.