Summer Game Fest 2025 | Conferenze, date e calendario

Anche questo giugno, con l'E3 che è ormai solo un pallido ricordo, torna la Summer Game Fest, l'appuntamento sparso in diverse settimane che ci svela le novità in arrivo per il mondo dei videogiochi.

Sono già stati fissati i maggiori appuntamenti con gli show più attesi e con quelli dedicati a delle nicchie, ma che hanno comunque da proporre nomi interessanti e possibili sorprese.

Vediamo quindi quali sono le date del calendario di questa Summer Game Fest, con tutte le maggiori conferenze fissate fino a qui.

Tutti gli orari riportati sono italiani.

Summer Game Fest Showcase

6 giugno - ore 23.00

In circa due ore, la conferenza chiave della Summer Game Fest ci svelerà sicuramente novità dal mondo dei giochi AAA, con aggiornamenti su titoli già annunciati e magari qualche reveal e world premiere esclusiva. Sappiamo già, per certo, che ospiterà i giochi di oltre 40 publisher.

Considerando la data e il fatto che Kojima abbia parlato di un trailer di lancio prima di Death Stranding 2, è plausibile che possa essere questo il palcoscenico dove lo vedremo.

Day of the Devs

7 giugno - subito dopo lo Showcase precedente

Come ogni anno, al termine dello Showcase principale ci sarà la sessione del Day of the Devs, che darà spazio a produzioni più piccole – in uno show realizzato in collaborazione con Double Fine e iam8bit.

Se siete a caccia di giochi fuori dagli schemi, che propongono idee originali con i loro piccoli budget e vivono di puro amore per il videogioco, può essere lo show da non perdere.

Wholesome Direct

7 giugno - ore 18.00

Da ormai diversi anni, il Wholesome Direct offre più o meno una carrellata di un'ora sui giochi rilassanti in arrivo, dove non ci sono nemici da combattere o storie epiche in cui salvare il mondo – ma ambienti calmi e accoglienti, che rimettono in pace con il mondo e che rendono il videogioco uno strumento di pace e rallentamento nella sua vita quotidiana.

Personalmente, spero di scoprire qui la data di Tiny Bookshop (uno dei miei cozy game più attesi dell'anno), ma sappiate che ci – come sempre – ci saranno tanti, tantissimi giochi da scoprire.

Future Games Show - Summer Showcase

7 giugno - ore 22.00

A proposito di carrellate, torna anche l'appuntamento ormai fisso con il Future Games Show, che per l'occasione sarà condotto dagli attori Laura Bailey e Matthew Mercer.

In questo caso, parliamo di oltre un'ora di annunci e trailer, con oltre 40 videogiochi che saliranno sul palco virtuale dell'evento organizzato da Future. Tra quelli confermati, sappiamo che ci sono Mafia: Terra Madre e Directive 8020 a firma Supermassive Games.

Xbox Games Showcase + The Outer Worlds 2 Direct

8 giugno - ore 19.00

L'appuntamento con Xbox torna nello Showcase annuale dedicato ai suoi giochi in arrivo, da cui è lecito aspettarsi novità per le produzioni degli Xbox Game Studios, ma non solo. Chissà se non potrà essere anche lo scenario dove scopriremo qualcosa sulla tanto chiacchierata Xbox portatile...

A seguire, ci sarà un direct specificamente dedicato a The Outer Worlds 2, nuovo appuntamento con Obsidian Entertainment che raccoglierà l'eredità (e il successo) del capitolo originale. È la terza volta che lo Showcase di Xbox viene seguito da un evento su un gioco specifico: nel primo caso fu Starfield, nel secondo Call of Duty: Black Ops 6.

PC Gaming Show

8 giugno - ore 21.00

Come da tradizione, torna anche il PC Gaming Show organizzato da PC Gamer, dove viene dato spazio ai videogiochi destinati al mondo PC (e dei PC handheld).

È stato già confermato che ospiterà oltre 50 giochi, con publisher come Ubisoft e Devolver tra quelli presenti.

Questo articolo sarà aggiornato via via che ci saranno nuove date e ulteriori appuntamenti.