Hideo Kojima e il segreto di Physint: «Ho capito cosa volevano»

Physint è uno dei progetti più attesi di Kojima Productions perché, come dichiarato dallo stesso Hideo Kojima in passato, rievocherà in maniera chiara i fasti di Metal Gear Solid.

La saga cresciuta in mano a Konami e creata da Kojima porta con sé un'eredità importantissima e un finale "monco" con The Phantom Pain che rimarrà uno dei casi più celebri di sempre in senso negativo.

Non esiste nemmeno un nuovo Metal Gear Solid, per design e scopo, e i fan desiderano ardentemente da allora che qualcuno possa ereditare la visione di Kojima e creare un videogioco anche solo simile.

Kojima li ha ascoltati.

Durante uno dei momenti più critici dell'emergenza sanitaria mondiale del Covid-19, costretto a letto dalla malattia, il celebre game designer giapponese ha avuto un'illuminazione che ha portato alla genesi di Physint, l'atteso nuovo progetto che richiama le atmosfere spionistiche che hanno reso celebre la saga di Metal Gear.

Perché sì, è stato già dichiarato apertamente come il successore di Metal Gear Solid. O meglio, la cosa più vicina a un nuovo Metal Gear Solid di Hideo Kojima. E con questa convinzione il designer ha cominciato a lavorare a Physint.

In una recente intervista rilasciata a Edge (tramite Gamingbolt), Kojima ha rivelato come il periodo di malattia lo abbia portato a riflettere sulle richieste dei suoi fan, facendogli rivalutare le priorità creative nonostante il suo desiderio di esplorare sempre territori inesplorati.

«Naturalmente, ho molte nuove idee che vorrei realizzare», ha confessato Kojima, specificando e raccontando il momento in cui Physint è diventato realtà:

«Quando mi sono ammalato durante la pandemia, ho capito che molte persone desideravano che creassi qualcosa di simile a Metal Gear. È stato allora che ho avuto l'idea per un nuovo gioco di spionaggio. Ho riflettuto e ho pensato che fosse una buona idea.»

Insomma, avete chiesto un nuovo Metal Gear e Hideo Kojima ve lo darà.

Manca davvero molto all'uscita di Physint però, e dovrete armarvi di pazienza perché probabilmente arriverà nella generazione di PS6.

Nel frattempo, i fan della saga forse possono consolarsi con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che tornerà in una forma a quanto pare smagliante.