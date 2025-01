Anche OD di Kojima non vedrà la luce molto presto

Con un messaggio di buon anno, Hideo Kojima ha condiviso aggiornamenti sui progetti in corso presso Kojima Productions, rivelando progressi e sfide affrontate durante il 2024.

Il papà di Death Stranding (che trovate su Amazon) non ha infatti portato ottime notizie ai fan, sebbene non vi sia nulla di preoccupante.

Tra i dettagli forniti, anche il misterioso OD, sviluppato in collaborazione con Xbox, ha subito significativi ritardi nella seconda metà dell'anno a causa dello sciopero del sindacato degli attori (SAG).

Nel suo messaggio (via Pure Xbox), Kojima ha dichiarato: «Abbiamo sviluppato il gioco [OD] e realizzato scansioni di attori e ambientazioni, ma nella seconda metà del 2024 la scansione e le riprese sono state sospese a causa dello sciopero SAG.»

Anche il casting per un altro progetto del team, denominato Physint, è stato interrotto per lo stesso motivo.

Tuttavia, il celebre sviluppatore ha rassicurato i fan, affermando che lo studio spera di riprendere le attività nel 2025.

Nonostante i rallentamenti, il 2024 è stato ricco di eventi per Kojima Productions. Il team ha lavorato su Death Stranding 2, completando il doppiaggio giapponese, la produzione musicale e altre fasi di sviluppo, inclusa la pubblicazione del secondo trailer ufficiale e una presentazione al Tokyo Game Show, il primo evento dal vivo per lo studio in cinque anni.

Riguardo a OD, Kojima ha definito il gioco come «un titolo come nessun altro, una sfida rischiosa e una nuova frontiera per me nel mondo dei videogiochi.»

In un'intervista di settembre 2024, Kojima aveva accennato che OD rappresenta un'innovazione sia per lui che per l'industria, aumentando le aspettative per il progetto.

Tuttavia, le recenti difficoltà suggeriscono che il gioco non sarà disponibile a breve, dato che lo sviluppo dovrà riprendere ritmo nel 2025.

Il ritardo del progetto OD potrebbe essere una cattiva notizia, ma è chiaro che Kojima Productions sta puntando a offrire un'esperienza unica e innovativa.

Intanto, l'entusiasmo per Death Stranding 2 e il continuo impegno dello studio testimoniano la determinazione di Kojima nel mantenere la qualità e l'originalità dei suoi titoli.