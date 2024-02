Hideo Kojima: Connecting Worlds da oggi su Disney+, ma c'è una brutta notizia

Hideo Kojima: Connecting Worlds è il documentario che racconta la seconda vita videoludica, per così dire, di Hideo Kojima dalla nascita di Kojima Productions fino alla produzione e il lancio di Death Stranding, e da oggi è in streaming su Disney+.

Presentato nel maggio 2023 per la prima volta, il film è stato proiettato per la prima volta il 17 giugno prossimo presso The Indeed Theater negli Spring Studios, in occasione del Tribeca Film Festival.

Il film, prodotto da PlayStation Studios, Kojima Productions e FILMWORKS, è un viaggio nella creazione di Death Stranding (lo trovate su Amazon), nella creazione dello studio di sviluppo e nel modo in cui Hideo Kojima è riuscito a catalizzare l'attenzione di molti attori e registi di Hollywood verso le sue produzioni e il suo modo di lavorare.

Diretto e fotografato da Glen Milner, con un cast che comprende George Miller, Guillermo del Toro, Norman Reedus, Nicolas Winding Refn, Grimes, Woodkid, Churches, Mamoru Oshii, Shinji Mikami e Shinya Tsukamoto, "Hideo Kojima: Connecting Worlds" è sbarcato finalmente su altri lidi.

L'arrivo in streaming sulla piattaforma Disney+ era stato anticipato alla fine dello scorso anno e, mentre molti utenti della piattaforma potranno vedere il film, purtroppo il catalogo italiano non contiene Hideo Kojima: Connecting Worlds.

Non sono ancora chiari i motivi di una diffusione parziale del documentario da parte di Disney+, ma la speranza è che presto tutti i cataloghi in ogni mercato possano aggiornarsi e inserire questo interessante progetto.

Vedremo se ci saranno novità nel prossimo futuro, mentre Hideo Kojima ha già confermato che il 2024 sarà un anno pieno di impegni per lui.

Parlando di altri film, invece, quello vero e proprio di Death Stranding è una di quelle cose per cui Kojima nutre grandi speranze e, sinceramente, non vediamo l'ora di saperne di più al più presto.