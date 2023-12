Hideo Kojima, il documentario "Connecting Worlds" arriva in streaming: ecco i dettagli

Hideo Kojima sta tornando a calcare i palchi videoludici con la sua carismatica presenza, ma nel frattempo si è lasciato andare anche ad una sua "trasposizione cinematografica" con Hideo Kojima: Connecting Worlds, documentario proiettato nei festival che ora arriva in streaming su Disney+.

Presentato lo scorso maggio per la prima volta, il film è stato proiettato per la prima volta il 17 giugno prossimo presso The Indeed Theater negli Spring Studios, in occasione del Tribeca Film Festival.

Advertisement

Il film, prodotto da PlayStation Studios, Kojima Productions e FILMWORKS, è un viaggio nella creazione di Death Stranding (lo trovate su Amazon), nella creazione dello studio di sviluppo e nel modo in cui Hideo Kojima è riuscito a catalizzare l'attenzione di molti attori e registi di Hollywood verso le sue produzioni e il suo modo di lavorare.

Finora Hideo Kojima: Connecting Worlds non aveva una release ufficiale al di fuori dei festival e di occasioni dedicate ma, dopo i The Game Awards 2023, è arrivata la conferma che il film arriverà su Disney+.

Ci ha pensato ovviamente lo stesso Kojima a comunicarlo, tramite i suoi canali pubblici:

Diretto e fotografato da Glen Milner, con un cast che comprende George Miller, Guillermo del Toro, Norman Reedus, Nicolas Winding Refn, Grimes, Woodkid, Churches, Mamoru Oshii, Shinji Mikami e Shinya Tsukamoto, "Hideo Kojima: Connecting Worlds" arriverà su Disney+ in esclusiva nella primavera del 2024.

Insieme alla nuova copertina ufficiale, quindi, abbiamo almeno un periodo in cui aspettare l'arrivo di questo progetto.

Nel frattempo Hideo Kojima non se ne starà fermo, perché giusto ai The Game Awards 2023 ci ha dato la possibilità di vedere uno scampolo di OD, il nuovo survival horror in esclusiva Xbox che promette di essere un'esperienza inedita.

Ma OD non è stato ovviamente l'unico annuncio della kermesse di Geoff Keighley: li potete recuperare tutti qui.