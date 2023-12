Kojima promette: nel 2024 sarò ancora più impegnato

L'ultimo dell'anno è di solito tempo di bilanci e propositi e, a quanto pare, nemmeno le personalità dell'industria dei videogiochi sfuggono a queste pratiche.

Così, anche Hideo Kojima, game director alla guida della sua Kojima Productions, ha pubblicato sui suoi canali social un interessante messaggio di auguri, dove per il 2024 anticipa che sarà anche più impegnato di quanto non sia già stato in questo 2023. Il che ci suggerisce che i lavori sui suoi prossimi progetti – DS2 in collaborazione con PlayStation e OD in collaborazione con Xbox – si faranno piuttosto fitti.

Advertisement

«Vi ringrazio per tutto il supporto di quest'anno» scrive Kojima sul suo iperattivo profilo Twitter. «Ho potuto annunciare OD, l'adattamento a film di Death Stranding con A24, il mio documentario (che sarà distribuito da Disney+) e altre cose che ho in lavorazione».

Il game director anticipa che si è mosso molto, sia per le riprese di DS2 che per la ricerca degli «Avengers» che ha coinvolto nel team di OD, dei quali per ora abbiamo scoperto Jordan Peele durante i The Game Awards.

Ricorda che, nel corso dell'anno, ha anche cominciato «un podcast», che trovate su Spotify e si intitola Brain Structure – dove, con sorpresa di nessuno, chiacchiera dei suoi videogiochi, ma soprattutto di cinema.

La parte interessante del messaggio arriva quando Kojima sottolinea che «DS ha avuto oltre 16 milioni di giocatori e la nostra connessione con 'Sam uno' e con altri in tutto il mondo di sicuro si è rafforzata». Sarebbe curioso capire cosa si intenda con "Sam uno" e se il personaggio che vedremo in DS2 sarà da considerarsi come "Sam due", a questo punto.

«È stato un anno fitto ma soddisfacente, uno speciale per me che sono arrivato a sessant'anni. E il 2024 sarà anche più fitto, non vedo l'ora di riprendere a lavorare il prossimo anno. Buon 2024!» ha chiuso il director giapponese, condividendo alcune foto del suo studio e della statua della mascotte Ludens.

Sembra lecito, insomma, aspettarsi novità per i suoi progetti nel corso del 2024. Se è vero che OD è stato appena annunciato ai The Game Awards – con un video criptico e difficile da decifrare, dove si è parlato più delle intenzioni che di come funzionerà l'opera in sé – DS2 venne presentato ormai oltre un anno fa (erano i The Game Awards 2022) con un primo teaser trailer che rimetteva in scena personaggi come Sam Porter Bridges (Norman Reedus) e Fragile (Lea Seydoux).

Vedremo se potremo scoprire qualcosa di più nel corso dell'anno entrante: i progetti che stanno bollendo in pentola sono diversi e bisognerà capire anche dove e quando saranno calendarizzati, da qui ai prossimi anni.