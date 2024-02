Kojima ha grandi speranze per il film di Death Stranding

Nella mattinata di oggi è tornato a sorpresa HideoTube, uno speciale evento organizzato da Hideo Kojima in cui ha svelato alcuni retroscena sui suoi progetti più interessanti, tra cui alcune informazioni sul film di Death Stranding.

Il film che riadatterà (forse?) la prima traversata di Sam Porter Bridges (che potete recuperare su Amazon) è stato confermato qualche tempo fa anche se non sappiamo granché sulla produzione.

Ma Hideo Kojima ci punta senz'altro moltissimo, come ha raccontato nella recente puntata di HideoTube.

«È più facile adattarlo a una serie TV, come The Last of Us», ha detto Kojima in un segmento del video pubblicato stamattina:

Spiegando che la visione del mondo di Death Stranding non potrà essere racchiusa facilmente in due ore di film, e che quindi sarà necessario fare un adattamento (una intenzione già espressa in precedenza), Kojima ha spiegato il processo produttivo che probabilmente verrà messo in campo e, in ultimo, gli obiettivi del film:

«In passato, gli adattamenti cinematografici dei videogiochi fallivano sempre, si sa. Ma negli ultimi quattro o cinque anni, persone che capiscono i giochi si sono assunte il compito di adattarli in un film o in un dramma. E sono stati realizzati diversi successi, come il film Super Mario Bros. E questa è la tendenza di questi tempi, ma con A24 voglio realizzare qualcosa che sia basato su un gioco, ma anche indie e artistico, qualcosa che possa vincere premi ai festival cinematografici come Cannes, Venezia o Sundance.»

Il film di Death Stranding non punta quindi ad essere "solo" un buon film, che già sarebbe un ottimo risultato di suo, ma anche a vincere numerosi premi molto importanti per quanto riguarda il mercato cinematografico.

Sicuramente il film arriverà dopo Death Stranding 2, che è tornato a mostrarsi di recente con un nuovo trailer durante l'ultimo State of Play di PlayStation che ha conquistato tutti. E confuso, tutti, ovviamente. Una delle cose più chiare di Death Stranding 2 è che ci saranno alcune assenze importanti, come ha confermato lo stesso Kojima.