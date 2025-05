Hideki Kamiya si candida per un nuovo Dino Crisis: «Mi piacerebbe provarci»

Con il rinnovo della partnership tra Hideki Kamiya e Capcom, sono tantissimi i fan che sognano il contributo del leggendario director su alcune delle saghe che ha contribuito a plasmare nel corso degli anni.

L'autore di serie come Bayonetta (trovate il terzo capitolo su Amazon) non ha mai nascosto il desiderio di tornare su franchise che ha contribuito a plasmare in passato, come Viewtiful Joe e Devil May Cry.

Sebbene l'autore sia attualmente al lavoro sul sequel di Okami, questo non significa che non può esserci spazio per ulteriori sperimentazioni: Hideki Kamiya ha infatti ammesso che non gli dispiacerebbe affatto poter lavorare su Dino Crisis, saga oggi finita quasi nel dimenticatoio ma ancora amatissima dai fan nostalgici.

In un'intervista rilasciata al The MinnMax Show su YouTube (via ComicBook), il director ha escluso la possibilità di tornare su Resident Evil, ma ha sorpreso i fan con il suo interesse nei confronti di Dino Crisis:

«Mi piacerebbe molto provarci».

Una candidatura in piena regola per il director che, chissà, magari potrebbe davvero riuscire a riportare in vita il celebre survival horror con i dinosauri.

Difficile sapere con certezza se il suo appello verrà ascoltato da Capcom, ma la suggestione di un nuovo capitolo con Hideki Kamiya al timone mi affascina non poco: possiamo solo incrociare le dita e attendere eventuali aggiornamenti.

Ricordiamo che attualmente non ci sono novità per eventuali ritorni della saga con nuovi capitoli inediti o rimasterizzazioni.

Tuttavia, recentemente entrambi i capitoli sono stati resi nuovamente disponibili per l'acquisto su PC grazie a GOG, che ha già promesso di preservarli per il futuro.