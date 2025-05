Tornare a Devil May Cry e Viewtiful Joe? Kamiya lo farebbe subito

Mentre Hideki Kamiya è impegnato con Clovers – nuovo studio fondato dopo l'addio a PlatinumGames e al suo recente metodo di creare videogiochi – e si prepara a servirci un ritorno dell'amato Okami, sembra proprio che ci siano anche altri franchise a cui l'autore tornerebbe di corsa, come nientemeno che Devil May Cry e Viewtiful Joe.

Durante una sessione di chiacchiere sul suo canale YouTube, infatti, Kamiya ha risposto a chi gli domandava se desiderasse sfruttare il rinnovato rapporto con Capcom per rivisitare alcuni dei suoi titoli storici. E la risposta è stata decisamente entusiasta.

«In merito a un remake di Devil May Cry, certo che mi piacerebbe realizzarlo. Io di solito non rigioco i miei stessi giochi dopo che sono usciti, e Devil May Cry in questo non è stato un'eccezione. Ma, di tanto in tanto, mi capita di vedere delle clip di gameplay e di pensare 'sì, questo sì che sembra un design di un gioco vecchio di 24 anni».

Chiaramente, oggi ci sono mezzi che permettono di realizzare idee che all'epoca dell'uscita originale dell'avventura di Dante non erano nemmeno contemplabili, e Kamiya pensa che sfruttarli sarebbe interessante per una riproposizione più moderna del gioco: «con la tecnologia di oggi e con il design odierno al game design, mi piacerebbe creare un remake da zero» ha ragionato.

«Questo, se mai dovesse succedere... cosa che non penso accadrà seriamente fino a quando non ci sarà qualcosa di concreto. Ora come ora, non ho niente in mente. Ma se dovesse venire il momento, sicuramente mi inventerò qualcosa – è questo quello che faccio!».

A quel punto, Kamiya ha lanciato anche un altro nome molto amato e che di certo sarebbe un gradito ritorno:

«Capcom, lascia che me ne occupi io! E lasciami occupare anche di Viewtiful Joe!».

Viewtiful Joe uscì nel 2003 e venne molto apprezzato per le sue meccaniche da beat'em up, con un'accoglienza davvero calorosa da parte della critica.

L'originale Devil May Cry, invece, arrivò nel 2001, diventando la prima pietra dell'enorme successo della saga, oggi arrivata al quinto capitolo.