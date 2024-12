Okami, annunciato il sequel di Hideki Kamiya

Un annuncio che ha mandato in visibilio i fan di lunga data: durante i The Game Awards 2024, è stato ufficialmente svelato il sequel di Okami, con la direzione di Hideki Kamiya.

Dopo anni di attesa, Capcom ha finalmente rivelato al pubblico la continuazione di una delle opere più iconiche della storia dei videogiochi (che trovate su Amazon).

Il trailer mostrato durante la cerimonia ha immediatamente catturato l'essenza del titolo originale, con il ritorno di Amaterasu, la lupo divina, in un mondo ancora più vasto e affascinante.

La direzione artistica, fedele allo stile pittorico giapponese, sembra ancora più ricca, con nuove tecniche di pittura che promettono di ampliare le già note possibilità di interazione con l'ambiente.

L'aspetto che sicuramente ha stuzzicato di più i fan è la conferma della presenza di Kamiya alla direzione del progetto.

Kamiya, noto per il suo approccio visionario e innovativo, promette un'esperienza che manterrà viva la magia di Okami, pur introducendo nuovi elementi di gameplay e una narrazione più profonda, o perlomeno così immaginiamo.

"Okami Sequel" si preannuncia come un'avventura più grande e ambiziosa, con l'obiettivo di espandere la storia del primo capitolo, portando i giocatori a esplorare nuovi regni, affrontare nuovi nemici e scoprire leggende mai raccontate.

Sebbene il trailer non abbia svelato troppi dettagli sulla trama o sul mondo del gioco, ci auguriamo che il celebre "Divine Brush" tornerà per permettere ai giocatori di plasmare il mondo con la pittura, una caratteristica che ha reso Okami unico nel suo genere.

Con Hideki Kamiya di nuovo al timone, le aspettative sono davvero alte. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli per scoprire se il nuovo Okami riuscirà a ripetere il successo e la magia che hanno consacrato il primo capitolo come un capolavoro senza tempo. Sperando che questa volta le vendite siano però all'altezza.