Dino Crisis 1 e 2 sono tornati su PC, da adesso

Proseguono ancora una volta i grandi sforzi dello store GOG nell'ambito della preservazione videoludica, con il ritorno di due grandi classici amati ancora oggi dai fan più nostalgici.

Come segnalato da Eurogamer.net, da questo momento potete infatti acquistare nuovamente le versioni PC di Dino Crisis e Dino Crisis 2, i primi due capitoli della saga action horror che ci vedrà alle prese su un'isola invasa dai dinosauri.

Grazie alle nuove release di GOG, questi grandi classici tornano finalmente giocabili anche sui PC di ultima generazione: nel caso del primo capitolo, troverete inclusa anche la traduzione in lingua italiana.

Il tutto con diverse migliorie grafiche irrinunciabili, come il supporto al 4K, una profondità dei colori più definita e nuove opzioni di renderizzazione, oltre ad alcune risoluzioni di bug gravi presenti nelle versioni originali.

Ricordiamo anche che il primo Dino Crisis include anche la modalità Operation Wipe Out, che era stata resa disponibile esclusivamente proprio per la versione PC dell'epoca e che, finalmente, potrà essere riscoperta in queste nuove versioni.

Entrambi i capitoli sono acquistabili per 9.99€ l'uno su GOG.com, ma sullo store è disponibile anche un bundle che include tutti e due i giochi con uno piccolo sconto, proposto a 16.99€.

Potete procedere all'acquisto dirigendovi sulle relative pagine ufficiali dei prodotti, che vi allegheremo per vostra comodità qui di seguito:

Grazie al GOG Preservation Program, lo store si impegna anche a tenere costantemente aggiornati entrambi i capitoli per funzionare da adesso e per sempre, anche nel caso arrivino nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi a rendere più complicata la loro relativa compatibilità.

Non possiamo che concludere augurandovi buon divertimento e buon rientro nell'universo di Dino Crisis!

