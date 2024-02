Helldivers 2 si prepara a bombardare anche Palworld

Helldivers 2 ha fatto un'enorme impressione sull'industria videoludica e sui giocatori, tanto da generare una serie di sfide dovute al suo straordinario successo.

I primi problemi che stanno affliggendo i giocatori in questi giorni verranno risolti da Arrowhead, che è pronto ad interventi anche molto definitivi per chi usa dei trucchetti per riuscire ad aggirare le code dei login.

Advertisement

Oltre alle questioni relative all'accesso e al matchmaking dei giocatori, il team di sviluppo di Helldivers 2 sta dedicando grande impegno per risolvere le problematiche. L'enorme popolarità del gioco ha infatti spinto gli sviluppatori a potenziare il proprio team per ampliare e migliorare i contenuti futuri.

Il successo di Helldivers 2 è tale che, al momento, i numeri che sta registrando lo shooter si stanno avvicinando a quelli dell'altro fenomeno dell'anno, ovvero Palworld.

Come riporta Kotaku, infatti, nel weekend c'è stato un picco di 409.337 giocatori simultanei su Steam solamente. Oltre a renderlo il quinto gioco più popolare sulla piattaforma di Valve, questi numeri si avvicinano al momento attuale di Palworld.

Al momento, Palworld ha comunque un picco notevole di 430.723 giocatori, ma considerando che Helldivers 2 costa anche più del titolo di Pocketpair, si tratta di un risultato ulteriormente impressionante per lo shooter.

Rispetto ai numeri del lancio del survival con i Pokémon-che-non-sono-Pokémon c'è stato un calo fisiologico, ma assolutamente non preoccupante per Pocketpair che, anzi, ha detto che i giocatori possono tranquillamente provare altri videogiochi nel frattempo. Tra cui Helldivers 2, a questo punto.

Nella nostra recensione dello shooter, vi abbiamo detto che il titolo è «dotato di un gameplay quasi mai noioso, anche se per raggiungere i fasti di grande classico dovrà ancora percorrere molta strada davanti a sé».

Se volete provare Helldivers 2 e l'ebrezza di sparare ad alieni giganti per portare un po' di democrazia, lo potete trovare anche in versione PS5 su Amazon al miglior prezzo.