I problemi più gravi di Helldivers 2 verranno risolti con tanta democrazia

Helldivers 2 ha colpito l'industria dei videogiochi e i videogiocatori, tanto da aver creato problemi di vario tipo per via dell'elevato successo che, in maniera molto coerente con il gioco in sé, verranno risolti con soluzioni molto nette e democratiche.

Insieme ai problemi relativi al login e al matchmaking, gli sviluppatori di Helldivers 2 stanno lavorando alacremente per riuscire a sistemare la situazione. Il successo del gioco è stato infatti soverchiante e, se non altro, ha portato gli sviluppatori ad aumentare la propria forza-lavoro per aumentare e migliorare i contenuti in arrivo.

C'è chi ha provato ad aggirare questi problemi rimanendo per ore ed ore collegato al gioco, anche di notte, con l'obiettivo di mantenere la priorità attiva ed entrare in partita velocemente. Questo ovviamente crea un collo di bottiglia per tutti gli altri giocatori ma, come riporta PC Gamer, sta arrivando una soluzione.

Rispondendo a un giocatore arrabbiato su X, il CEO di Arrowhead, Johan Pilestedt, ha detto di aver menzionato questo problema al team.

Il team di Helldivers 2 troverà quindi una soluzione per eliminare dalla coda i giocatori inattivi, che è attualmente il problema più grande e che potrebbe dare allo shooter una nuova possibilità per essere apprezzato ancora da più giocatori.

Che sono comunque tanti anche in questo caso, perché al momento il conteggio totale supera tutti quelli degli utenti delle esclusive PlayStation su PC. Il tutto in attesa che arrivi anche su Xbox, prima o poi, semmai la petizione che è stata lanciata avrà un seguito.

Nella nostra recensione dello shooter, vi abbiamo detto che il titolo è «dotato di un gameplay quasi mai noioso, anche se per raggiungere i fasti di grande classico dovrà ancora percorrere molta strada davanti a sé».

Se volete provare Helldivers 2 e l'ebrezza di sparare ad alieni giganti per portare un po' di democrazia, lo potete trovare anche in versione PS5 su Amazon al miglior prezzo.