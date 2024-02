Il successo di Helldivers 2 darà ancora più contenuti ai giocatori

Helldivers 2 è stato una delle sorprese di questo 2024, o almeno tra i primi prodotti che sono arrivati sul mercato nei primi tempi della nuova stagione videoludica.

Pur essendo uno dei GaaS che PlayStation ha prodotto e lanciato (tanto che lo trovate per PS5 su Amazon), Helldivers 2 è riuscito nell'impresa di fare breccia nel cuore dei giocatori.

Advertisement

Certo il gioco ha fatto discutere ma non per i suoi meriti, quanto per le dichiarazioni del CEO di Arrowhead, il team di sviluppo responsabile, che ha lanciato dichiarazioni controverse sul tema della monetizzazione dei videogiochi.

Rimane il fatto che Helldivers 2 è piaciuto così tanto da mandare in tilt anche il matchmaking, costringendo il team di sviluppo a correre ai ripari per potenziare i server travolti da eccessivo entusiasmo.

E non sarà l'unico cambiamento in corsa che verrà fatto perché, come riporta VGC, il team di sviluppo intende potenziare anche i contenuti che sono in arrivo.

Da quando è uscito, la scorsa settimana, Helldivers 2 ha raccolto oltre 200mila giocatori simultanei solo su Steam, pertanto serve decisamente un supporto per quello che è stato il più grande lancio su PC da parte di Sony ad oggi.

Il CEO di Arrowhead ha affermato che la società vuole reclutare più sviluppatori per “rafforzare” i suoi piani di contenuti per lo sparatutto pubblicato da Sony, disponibile per PS5 e PC:

«Con il successo di Helldivers 2, inizieremo a cercare sviluppatori sempre più straordinari che possano aiutarci ad accelerare e rafforzare i nostri piani di contenuti. [...] I posti di lavoro aumenteranno presto, ma se sei uno sviluppatore senior c’è sempre la “candidatura aperta”.»

Arrowhead attualmente impiega oltre 100 persone, e visti gli aggiornamenti repentini che stanno arrivando servirà senz'altro nuova forza lavoro.

Piccola curiosità sullo shooter rivelazione: c'è un tocco di Spider-Man al suo interno. Lo sapevate?