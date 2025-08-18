La giuria internazionale della Gamescom (qui tutti i dettagli sull'evento) ha svelato le nomination ai Gamescom Award 2025, accendendo la sfida tra alcuni dei titoli più attesi dell’anno. A guidare la classifica c’è Resident Evil Requiem (che potrebbe essere la fine della saga), il nuovo capitolo della saga horror di Capcom, che si è assicurato cinque candidature nelle categorie più prestigiose, tra cui Best Visuals, Best Audio, Best Gameplay e Most Epic.
Alle sue spalle si collocano due dei protagonisti più chiacchierati dell’evento: Borderlands 4 e Crimson Desert, che conquistano quattro nomination ciascuno. Il primo rappresenta il grande ritorno della saga Gearbox/2K, mentre il secondo punta a stupire con l’ambizioso progetto firmato Pearl Abyss.
Non mancano sorprese anche sul fronte Nintendo: sia Mario Kart World che Donkey Kong Bananza portano a casa più di una candidatura, confermando l’attenzione della casa di Kyoto verso la sua "nuova" console, Switch 2. A farsi notare c’è anche Hela, action sviluppato da Windup, che compare in diverse categorie e promette di essere una delle rivelazioni della fiera.
Oltre ai premi tradizionali per visual, audio e gameplay, l’edizione 2025 introduce nuove sezioni globali dedicate alle migliori lineup e agli stand più spettacolari, premiando non solo i giochi ma anche la creatività degli espositori.
Come sempre, però, anche il pubblico avrà voce in capitolo: dal 20 al 21 agosto, i fan potranno votare online e in fiera per categorie come Best Booth (Consumer Award), Best Merch e Best Trailer/Announcement.
La Gamescom 2025 prenderà ufficialmente il via il 19 agosto con l’Opening Night Live, seguita dalla fiera di Colonia in programma fino al 24 agosto. Tra debutti attesissimi e colossi già affermati, la corsa ai premi promette di regalare una delle edizioni più combattute di sempre.
Se siete interessati, di seguito trovate nel dettaglio tutti i vari premi, categorie e nomination:
Best Visuals
- Borderlands 4
- Bye Sweet Carole
- Crimson Desert
- MIO: Memories In Orbit
- Resident Evil Requiem
Best Audio
- Cairn
- Little Nightmares 3
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- Rockbeasts
Best Gameplay
- Donkey Kong Bananza
- Hela
- Mario Kart World
- PVKK
- Resident Evil Requiem
Most Entertaining
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- Grounded 2
- Hela
- Mario Kart World
Most Epic
- Crimson Desert
- Dune: Awakening
- Resident Evil Requiem
- Super Meat Boy 3D
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Most Wholesome
- Hela
- Is This Seat Taken?
- Star Birds
- Tiny Bookshop
- Winter Burrow
Games for Impact
- Cairn
- Forever Skies
- Hollow Home
- Monowave
- Tiny Bookshop
Best Microsoft Xbox Game
- Borderlands 4
- Crimson Desert
- Grounded 2
- Little Nightmares 3
- Ninja Gaiden 4
Best PC Game
- Anno 117: Pax Romana
- Borderlands 4
- PVKK
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree
- World of Warcraft
Best Sony PlayStation Game
- Borderlands 4
- Crimson Desert
- Cronos: The New Dawn
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
Best Nintendo Switch 2 Game
- Donkey Kong Bananza
- Mario Kart World
- Metroid Prime 4: Beyond
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree
- Winter Burrow
Best Mobile Game
- Arknights: Endfield
- Dungeon Clawler
- Genshin Impact
- Love and Deepspace
- Servant of the Lake