La giuria internazionale della Gamescom (qui tutti i dettagli sull'evento) ha svelato le nomination ai Gamescom Award 2025, accendendo la sfida tra alcuni dei titoli più attesi dell’anno. A guidare la classifica c’è Resident Evil Requiem (che potrebbe essere la fine della saga), il nuovo capitolo della saga horror di Capcom, che si è assicurato cinque candidature nelle categorie più prestigiose, tra cui Best Visuals, Best Audio, Best Gameplay e Most Epic.

Alle sue spalle si collocano due dei protagonisti più chiacchierati dell’evento: Borderlands 4 e Crimson Desert, che conquistano quattro nomination ciascuno. Il primo rappresenta il grande ritorno della saga Gearbox/2K, mentre il secondo punta a stupire con l’ambizioso progetto firmato Pearl Abyss.

Non mancano sorprese anche sul fronte Nintendo: sia Mario Kart World che Donkey Kong Bananza portano a casa più di una candidatura, confermando l’attenzione della casa di Kyoto verso la sua "nuova" console, Switch 2. A farsi notare c’è anche Hela, action sviluppato da Windup, che compare in diverse categorie e promette di essere una delle rivelazioni della fiera.

Oltre ai premi tradizionali per visual, audio e gameplay, l’edizione 2025 introduce nuove sezioni globali dedicate alle migliori lineup e agli stand più spettacolari, premiando non solo i giochi ma anche la creatività degli espositori.

Come sempre, però, anche il pubblico avrà voce in capitolo: dal 20 al 21 agosto, i fan potranno votare online e in fiera per categorie come Best Booth (Consumer Award), Best Merch e Best Trailer/Announcement.

La Gamescom 2025 prenderà ufficialmente il via il 19 agosto con l’Opening Night Live, seguita dalla fiera di Colonia in programma fino al 24 agosto. Tra debutti attesissimi e colossi già affermati, la corsa ai premi promette di regalare una delle edizioni più combattute di sempre.

Se siete interessati, di seguito trovate nel dettaglio tutti i vari premi, categorie e nomination:

Best Visuals

Borderlands 4

Bye Sweet Carole

Crimson Desert

MIO: Memories In Orbit

Resident Evil Requiem

Best Audio

Cairn

Little Nightmares 3

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

Rockbeasts

Best Gameplay

Donkey Kong Bananza

Hela

Mario Kart World

PVKK

Resident Evil Requiem

Most Entertaining

Dispatch

Donkey Kong Bananza

Grounded 2

Hela

Mario Kart World

Most Epic

Crimson Desert

Dune: Awakening

Resident Evil Requiem

Super Meat Boy 3D

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Most Wholesome

Hela

Is This Seat Taken?

Star Birds

Tiny Bookshop

Winter Burrow

Games for Impact

Cairn

Forever Skies

Hollow Home

Monowave

Tiny Bookshop

Best Microsoft Xbox Game

Borderlands 4

Crimson Desert

Grounded 2

Little Nightmares 3

Ninja Gaiden 4

Best PC Game

Anno 117: Pax Romana

Borderlands 4

PVKK

Towa and the Guardians of the Sacred Tree

World of Warcraft

Best Sony PlayStation Game

Borderlands 4

Crimson Desert

Cronos: The New Dawn

Pragmata

Resident Evil Requiem

Best Nintendo Switch 2 Game

Donkey Kong Bananza

Mario Kart World

Metroid Prime 4: Beyond

Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Winter Burrow

Best Mobile Game