La Mortal Kombat: Legacy Kollection rappresenta un viaggio attraverso decenni di evoluzione di uno dei franchise più riconoscibili del settore, ma i fan dovranno pazientare ancora un po' prima di poter mettere le mani su questa antologia che riunisce titoli storici dell'universo creato da Ed Boon e John Tobias: le recenti indiscrezioni suggeriscono infatti che l'attesa potrebbe prolungarsi oltre le aspettative iniziali.

Secondo le informazioni emerse dal sito PS Deals (via ComicBook), specializzato nel monitoraggio dei prezzi del PlayStation Store, la data di rilascio per le versioni PS4 e PS5 della raccolta sarebbe stata fissata al 30 ottobre 2025.

Questa rivelazione arriva come una doccia fredda per molti appassionati che avevano cerchiato sui propri calendari la data del 30 settembre, emersa da precedenti leak non ufficiali.

L'attendibilità di PS Deals nel tracciare informazioni sui prezzi dei giochi non garantisce necessariamente l'accuratezza di questa nuova tempistica, ma rappresenta comunque un indizio significativo.

La situazione si complica ulteriormente osservando le informazioni presenti sul sito ufficiale della Legacy Kollection: Atari non ha ancora comunicato una data di rilascio definitiva, limitandosi a indicare che le copie fisiche della raccolta verranno spedite il 12 dicembre.

Questo dettaglio potrebbe rappresentare semplicemente una data segnaposto, simile a quelle utilizzate comunemente dai rivenditori, oppure molto probabilmente indicare che le edizioni fisiche arriveranno successivamente rispetto al lancio digitale (potete prenotarle su Amazon, in attesa di saperne di più).

Mortal Kombat Legacy Kollection sarà disponibile su un ampio ventaglio di piattaforme, includendo PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: questa distribuzione multipiattaforma sottolinea l'ambizione di Atari di raggiungere il pubblico più vasto possibile, capitalizzando sulla nostalgia e sull'interesse sempre vivo per i classici del genere picchiaduro.

L'approccio di Atari alla comunicazione rimane cauto, con l'azienda che continua a mantenere il riserbo sulla data esatta di lancio, anche se la finestra autunnale del 2025 sembrerebbe ormai essere praticamente confermata. In ogni caso, vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso.