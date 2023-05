Hellblade II uscirà nel 2023? C'è un nuovo indizio da Xbox Game Pass

Il lancio di Hellblade II alla fine potrebbe arrivare anche prima del previsto: una nuova pubblicità di Xbox Game Pass sembrerebbe suggerire l'arrivo del sequel entro la fine dell'anno.

Il nuovo capitolo di Ninja Theory sarà disponibile fin dal day-one sul servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon): anche se non abbiamo ancora visto moltissime novità al riguardo, pare che lo sviluppo stia procedendo con i giusti ritmi.

Advertisement

L'ultimo aggiornamento era arrivato con un trailer di Unreal Engine 5, che ci ha mostrato le incredibili animazioni facciali in tempo reale, confermando che mostrerà i muscoli della next-gen.

Come riportato da ComicBook, Hellblade II è stato però anche tra i protagonisti di una nuova campagna pubblicitaria di Xbox Game Pass, che potete vedere voi stessi qui di seguito:

Nel filmato è possibile vedere non solo titoli già disponibili sul servizio in abbonamento, ma anche tanti titoli in uscita proprio nel 2023. Incluso, curiosamente, anche lo stesso Hellblade II.

Sebbene nel video non sia stata mostrata alcuna finestra temporale, la sua inclusione sembrerebbe essere un potenziale indizio sul lancio previsto entro la fine di quest'anno: del resto, si tratta dell'unico titolo nel video pubblicitario senza un'uscita ancora specifica.

Ovviamente si tratta attualmente di pura speculazione allo stato attuale, dato che né Microsoft né Ninja Theory hanno confermato l'indiscrezione, che resta tuttavia curiosa e ha già acceso i dibattiti in rete.

Da parte nostra, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità.

In ogni caso, ricordiamo che un'ulteriore indiscrezione era già arrivata dall'affidabile redazione di VGC: secondo la testata, proprio il sequel di Hellblade e Avowed sarebbero le prossime esclusive pronte a uscire dopo Starfield.

Nel frattempo, i fan potranno ingannare l'attesa con una nuova esclusiva disponibile da oggi: è infatti ufficialmente disponibile Redfall, che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata.