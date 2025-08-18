Dopo anni di rancore, David Hayter ha finalmente superato il dolore legato alla decisione di Konami di sostituirlo con Kiefer Sutherland in Metal Gear Solid V.

Lo storico doppiatore di Snake, che aveva prestato la voce al personaggio per dodici anni, aveva vissuto quell’esclusione come un tradimento, arrivando persino a boicottare i giochi della saga. Oggi, a quasi un decennio di distanza, ammette di aver sbagliato e riconosce il valore dei titoli che non aveva mai voluto toccare.

Quando Konami affidò il ruolo di Venom Snake a Kiefer Sutherland, la decisione segnò una frattura profonda. Hideo Kojima spiegò che serviva un attore più maturo, capace di trasmettere emozioni sottili con voce e mimica facciale, ma per Hayter quelle motivazioni suonarono come una bocciatura personale.

La reazione fu drastica: rifiutò di giocare sia Ground Zeroes che The Phantom Pain, definendoli “60 ore di umiliazione”. Anche anni dopo l’uscita, ribadiva che sarebbe stato “troppo doloroso” confrontarsi con il lavoro del suo sostituto.

Col tempo, però, la prospettiva è cambiata, esternando il suo pensiero in una recente intervista:

«Non volevo giocare perché pensavo che mi avrebbe fatto male, poi sono passati dieci anni e ho pensato: al diavolo i miei sentimenti, che me ne importa?»

Forte della sua esperienza anche come sceneggiatore, dove i licenziamenti sono routine, ha deciso di affrontare la questione con più lucidità.

Una volta superato il blocco emotivo, Hayter ha ammesso che The Phantom Pain rappresenta probabilmente il punto più alto della serie in termini di gameplay.

«Il fatto che tu possa affrontare lo stesso scenario in modi diversi, con strategie che cambiano ogni volta, è come viaggiare nel tempo»

Parole che segnano una svolta: l’artista è riuscito a separare l’orgoglio personale dalla valutazione professionale. «Quello sì che era figo», ha aggiunto, concludendo con la frase che i fan aspettavano: «Per quanto mi riguarda, tutto è perdonato».

Il perdono arriva in un momento speciale per la serie, a ridosso del lancio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (qui tutto quello che sappiamo). Il remake fedele del terzo capitolo utilizzerà le registrazioni originali di Hayter, riproposte in una veste tecnica completamente aggiornata.

L’uscita è prevista per il 28 agosto su PlayStation 5, con accesso anticipato dal 26 per chi acquisterà la Digital Deluxe Edition. Un ritorno alle origini che restituisce a Snake la sua voce storica, pronta a dominare ancora una volta la scena videoludica.