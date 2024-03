Hades arriva gratis su Netflix, tra pochissimo!

Netflix continua a collezionare videogiochi nel suo catalogo in costante crescita, che oggi si arricchisce dell'ottimo Hades, che uscirà il 19 marzo con una versione ad hoc, per altro.

Il colosso dello streaming ha lanciato tanti giochi negli anni, e alcuni sono stati in grado di essere anche un successo inaspettato come la controversa trilogia di Grand Theft Auto, che ha trovato una nuova vita.

Hades arriva su Netflix dopo essere sbarcato su tutte le altre piattaforme, ovviamente, ma c'è un dettaglio interessante per quanto riguarda specificatamente la versione mobile.

Netflix afferma che questa versione mobile di Hades presenta un gameplay a 60 FPS, menu e interfacce ridisegnati, controlli su schermo completamente personalizzabili, salvataggi nel cloud, risultati e riproduzione offline.

Davvero niente male, e c'è anche un trailer:

Se volete rigiocare Hades su mobile sappiate che potete pre-registrarvi già da ora a questo indirizzo, così da scaricare il gioco non appena sarà disponibile. Certo non è chiaro il motivo per cui un videogiocatore dovrebbe avviare Hades proprio su Netflix, ma chi siamo noi per giudicare le abitudini d'uso della community dei videogiocatori, in fondo.

Chissà se questo importante innesto possa ridare linfa vitale al settore videoludico di Netflix. Non moltissimi giocatori stanno scaricando giochi tramite la piattaforma, infatti, al punto che tra le possibilità future c'è il fatto che possano diventare tutti a pagamento, o almeno alcuni.

Rigiocarlo tramite la piattaforma di streaming potrebbe essere un modo per ingannare l'attesa per Hades II efficacemente, visto che dopo l'annuncio e il lancio in early access aspettiamo di saperne di più sul sequel dell'amato roguelike. Vi abbiamo parlato di recente del sequel in un nostro approfondimento, in cui vi avevamo detto quanto sia difficile riuscire a continuare l'eredità del titolo.

Hades è disponibile ovviamente su tutte le altre piattaforme, come sempre