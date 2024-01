Netflix, alcuni dei giochi gratis potrebbero diventare a pagamento

Quella dei giochi gratis è una iniziativa interessante e con un grande potenziale per Netflix che, però, finora non ha dato i risultati sperati al gigante dello streaming.

I giochi gratis di Netflix non stanno funzionando granché, infatti. Come vi avevamo raccontato solo una piccolissima parte di giocatori ha approfittato del catalogo, ovvero una media di 2.2 milioni di utenti che sceglie di utilizzare quotidianamente i giochi gratis offerti.

Advertisement

Se consideriamo che Netflix ha attualmente ben 247.15 milioni di utenti iscritti, la situazione diventa assolutamente preoccupante: significa che la percentuale non riesce a raggiungere nemmeno l'1% degli utenti totali.

Tutto questo significa che i giochi gratis non generano neanche i guadagni sperati, e c'è bisogno di una inversione di rotta. Tuttavia, stando alle rilevazioni in esclusiva del Wall Street Journal, sembra che Netflix voglia aumentare il carico sugli sviluppatori.

I dirigenti del colosso dello streaming hanno discusso negli ultimi mesi su come generare entrate dai giochi, secondo persone che hanno familiarità con le discussioni.

Tra queste possibilità c'è l'inserimento di ulteriori acquisti in-app, vendere a parte i giochi più sofisticati che stanno sviluppando o dando agli abbonati al suo nuovo livello supportato da pubblicità l'accesso a giochi con pubblicità al loro interno.

Tali mosse segnerebbero un cambiamento importnate per Netflix, che ha sempre resistito all’inserimento di annunci o acquisti in-app nei suoi giochi da quando l'iniziativa legata al gaming è stata avviata.

Per altro, alcuni dirigenti e investitori di Netflix hanno messo in dubbio la strategia della divisione. In una riunione della leadership di Netflix nel 2022, un analista di Capital Group, che detiene una grande partecipazione nella piattaforma, ha messo in dubbio il valore della spinta dell'area gaming ed ha espresso preoccupazione che stesse sottraendo risorse alla programmazione, sempre secondo il Wall Street Journal.

Vedremo cosa succederà anche perché Netflix ha dichiarato di voler puntare moltissimo sui giochi anche nel 2024, e pertanto servono misure drastiche.

Ovviamente molti giochi gratis di Netflix sono presenti su altre piattaforme, come GTA Trilogy che potete trovare tranquillamente su Amazon per console.