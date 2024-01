Grand Theft Auto sta facendo la gioia di Netflix: le vendite mobile sono stellari

Grand Theft Auto vende tantissimo in ogni suo formato e non è una novità, ma la versione mobile presente su Netflix ha raggiunto numeri importanti da quando è stata lanciata, con 18 milioni di download totali su iOS e Android.

In particolare la recente e chiacchierata GTA Trilogy, uscita anche in versione fisica su console anche su piattaforme come Amazon, che ha ridato linfa vitale in particolare ai primi episodi della storica saga di Rockstar Games.

Una versione, quella mobile, che per altro è addirittura migliore da vedere rispetto a quella PC, stando ad alcuni confronti che sono emersi in rete poco tempo fa.

E forse è anche per questo motivo che, come riporta Games Industry, la versione Netflix di GTA Trilogy ha raggiunto queste cifre così importanti.

Secondo gli ultimi dati rilevati da Appmagic, dal 14 dicembre ad oggi quando GTA Trilogy è stato lanciato su Netflix, il titolo ha totalizzato 18 milioni di download su iOS e Android.

Tra i videogiochi presenti nella trilogia è Grand Theft Auto: San Andreas a spuntarla, risultando il più amato con 11.6 milioni di download sul totale complessivo.

Un successo che è stato ovviamente accolto con gioia da Netflix, che in una lettera agli azionisti ha dichiarato:

«Questo è diventato il nostro lancio di maggior successo fino ad oggi in termini di installazioni e coinvolgimento, con alcuni consumatori che si sono chiaramente iscritti semplicemente per giocare a questi giochi.»

Certo, va detto che in generale l'offerta videoludica su Netflix non sta avendo successo al di fuori di GTA Trilogy. Tanto che, nelle possibilità future di Netflix, ci sarebbe anche la possibiltà di mettere a pagamento i videogiochi che non saranno quindi più gratis all'interno dell'abbonamento.

Sebbene Netflix non voglia mollare la presa, perché tra gli studi che starebbero lavorando a giochi in esclusiva c'è anche Atlus.