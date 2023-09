Hades 2, Supergiant Games fissa un periodo di uscita

Supergiant Games fissa il periodo in cui Hades 2 entrerà in accesso anticipato, partendo quindi dallo stesso percorso del suo illustro e amato predecessore.

Anche Hades partì da un (lungo) periodo in accesso anticipato per poi diventare un successo globale, arrivando anche su piattaforme di attuale generazione (lo trovate su Amazon).

Di Hades 2 non sappiamo granché se non che, in un certo senso, esiste. L'annuncio arrivò durante i The Game Awards 2022 accompagnato da un trailer, e poco altro.

Lo trovate qui sotto:

Ma oggi Supergiant Games ha fatto un importante aggiornamento sullo sviluppo, svelando che Hades 2 entrerà in accesso anticipato nel secondo trimestre del 2024, quindi da aprile a giugno.

Sempre nello stesso periodo, inoltre, il team di sviluppo avvierà un test tecnico con un piccolo gruppo di giocatori selezionati, per cominciare a testare con mano le funzionalità del titolo e lavorare giorno dopo giorno per migliorarlo fino alla release finale.

«Grazie per la pazienza mentre ci prepariamo per questo lancio», racconta il team di sviluppo in un post sul proprio blog.

Hades 2 avrà almeno tanti contenuti dal primo giorno in accesso anticipato quanti ne aveva il gioco originale quando è stato lanciato allo stesso posto su Steam. L'obiettivo del team di sviluppo è assicurarsi che il titolo valga la pena di essere giocato quando uscirà da questa fase e diventerà al versione 1.0, quella definitiva.

Il titolo è già pronto su Steam, e lo potete mettere in lista desideri dalla pagina ufficiale. Pagina nella quale ci sono anche le prime, sparute, informazioni sulla protagonista del gioco:

«Nei panni dell'immortale Principessa dell'Oltretomba esplorerai un mondo mitologico più ricco e articolato, sgominando le armate del Titano del Tempo con l'appoggio della piena potenza dell'Olimpo, in una vasta trama che si dipana senza sosta a ogni successo e fallimento.»

Siamo molto curiosi di vedere Hades 2 in azione, visto che il titolo originale ha ispirato molte altre produzioni tra cui una con protagoniste le Tartarughe Ninja.