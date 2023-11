GTA Vice City, svelato un mistero dopo oltre 20 anni

GTA Vice City è uno dei capitoli della serie Rockstar più amati in assoluto, nonostante a quanto pare continuino a emergere curiosità sul gioco a oltre 20 anni dall'uscita.

L'avventura di Tommy Vercetti ha infatti un posto speciale nel cuore dei fan.

Vice City è stato anche un titolo decisamente controverso per via di alcuni contenuti, considerando che alcuni di questi sono stati rimossi.

Ora, dopo che di recente è stato reso noto che il gioco avrebbe potuto essere una sorta di survival horror (no, non stiamo scherzando), sono emersi i dettagli di un Easter Egg davvero particolare.

Come riportato anche da GamingBible, ai tempi dell'uscita i giocatori scoprirono che la Luna di Grand Theft Auto: Vice City non era una Luna normale.

Per qualche motivo, infatti, sparare alla Luna la faceva crescere di dimensioni e il fenomeno ha lasciato i fan perplessi per oltre 20 anni.

In molti si sono chiesti se si trattasse di un Easter Egg o addirittura di un enigma che portava magari all'ottenimento di un oggetto da collezione. Tuttavia, non hanno mai avuto una risposta. Almeno fino ad oggi.

L'ex sviluppatore di Rockstar Obbe Vermeij ha pubblicato sul suo blog personale alcune informazioni interessanti e mai viste prima sullo sviluppo del gioco.

Nel post sul blog - ora rimosso - intitolato "Perché la Luna cambia dimensione quando la si cecchina", Vermeij ha rivelato che si tratta del risultato del fatto che gli artisti non sono riusciti a trovare un accordo sulle dimensioni della Luna.

«Gli artisti mi hanno dato una texture per la Luna in [GTA III]. Ho posizionato la Luna nel cielo, mi sono assicurato che fosse visibile di notte e che avesse una dimensione ragionevole», ha spiegato Vermeij.

Tuttavia, sembra che alcuni del team non fossero soddisfatti delle dimensioni: alcuni la volevano più grande e cinematografica, altri più piccola e realistica.

Per soddisfare le opinioni di tutti, Vermeij ha optato per l'Easter Egg in questione: «Ho suggerito di rendere le dimensioni della Luna modificabili nel gioco», ha detto Vermeij.

«In questo modo, avrebbero potuto decidere a loro tempo e farmi sapere la conclusione. Dato che stavo lavorando al fucile da cecchino, ho fatto in modo che la luna passasse da una dimensione all'altra (piccola, media e grande) quando il giocatore la cecchinava». Insomma, mistero risolto.

