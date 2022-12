GTA Vice City Remake è un sogno, e un fan lo ha realizzato

GTA Vice City è uno dei capitoli più amati in assoluto della saga di Grand Theft Auto, sebbene al netto di tutto ci pensano i fan a tenerlo in vita con remake fatti in casa davvero stupefacenti.

L’avventura di Tommy Vercetti, che trovate all’interno della trilogia su Amazon, si è imposto fin da subito per la sue estetica unica e una storia che si rifaceva al canovaccio gangster dei film anni ’80.

Vice City è stato, come tutti i videogiochi della serie Rockstar, anche un titolo molto controverso per i suoi contenuti. Talmente tanto che alcuni sono stati rimossi.

Ora, dopo che alcuni mesi fa degli appassionati del gioco hanno creato anche il remake pressoché definitivo, è il turno di un nuovo rifacimento in Unreal Engine 5 davvero mozzafiato.

L’ormai celebre TeaserPlay ha infatti realizzato un altro concept video che mostra come sarebbe la sequenza d’apertura del classico GTA, con il motore grafico di Epic Games.

Il video, della durata di due minuti e trentasei secondi, è davvero puntuale nel riproporre l’atmosfera e i personaggi del gioco originale, il tutto con il performante UE5.

Poco sotto, nel player dedicato, trovate il filmato in questione:

«In questo video immagineremo la scena d’apertura di GTA Vice City Remake, un grande gioco nostalgico di cui abbiamo bisogno in una grafica next-gen», ha spiegato TeaserPlay.

E ancora: «abbiamo cercato di utilizzare tutta la potenza e le caratteristiche di Unreal Engine 5 per ricreare questo come Lumen, Nanite, Ray Tracing e abbiamo usato la telecamera anamorfica e l’aberrazione cromatica per dare una sensazione di film anni ’80.»

«Disclaimer per Rockstar: questo non è un gioco, è solo un concept cinematografico fanmade per mostrare la potenza di Unreal Engine 5», conclude il messaggio.

Restando in tema, mesi fa il content creator ha rielaborato anche GTA San Andreas: ecco il video che mostra il lavoro con Unreal Engine 5.

Per quanto riguarda GTA Vice City, ricordiamo anche che alcuni mesi fa gli appassionati hanno dovuto patire un lutto davvero triste: il leggendario attore Ray Liotta, interprete di Tommy Vercetti, è infatti venuto a mancare.