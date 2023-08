Rockstar perde pezzi in vista di GTA 6: annunciato un addio importante

Rockstar Games continua a lavorare in silenzio sull'attesissimo GTA 6, ma nel frattempo è arrivato un addio molto significativo: uno dei più importanti sceneggiatori della compagnia ha infatti deciso di lasciare lo studio dopo ben 16 anni.

Si tratta di Mike Unsworth, ex vice president of writing di Rockstar Games: come segnalato da GamesRadar+, l'annuncio è arrivato direttamente tramite il profilo LinkedIn dello sceneggiatore, che aveva dato il suo contributo a tantissimi dei videogiochi più importanti dello studio.

Lo sceneggiatore aveva infatti lavorato anche a Grand Theft Auto V (lo trovate su Amazon) e al quarto capitolo della saga, oltre che su entrambi i Red Dead Redemption, L.A. Noire e Max Payne 3: un contributo significativo e di cui non sarà affatto semplice fare a meno.

Mike Unsworth aveva iniziato a lavorare per Rockstar nel 2007 come senior creative writer, ricevendo poi una promozione nel 2019 come writing director e cambiando ancora una volta posizione nel 2021, quando diventò vice president of writing.

L'autore non ha chiarito cosa lo abbia spinto a lasciare Rockstar Games, né ovviamente è stato ancora svelato quale sia effettivamente stato il suo contributo per GTA 6, ma appare comunque evidente che sarà una perdita difficile da digerire per lo studio di sviluppo.

Ricordiamo che le uniche informazioni per il prossimo capitolo della saga sono arrivate solo in seguito ai clamorosi leak: curiosamente, pare che l'hacker responsabile non fosse nuovo a questo genere di attacchi.

Vi terremo comunque informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo, sperando che l'assenza di Unsworth non si faccia sentire sulla qualità della trama di GTA 6.

Al momento non è stata ancora rilasciata una data d'uscita ufficiale, ma Take-Two ha comunque lanciato diversi indizi al riguardo con gli ultimi report finanziari.

E speriamo che un annuncio ufficiale effettivamente arrivi a breve, dato che i fan cominciano a essere comprensibilmente stufi.