GTA V riceve una nuova storia giocabile, grazie alle IA

Sarà anche uscito ormai diversi anni fa, ma questo non ha impedito ai fan di creare nuovi contenuti per lo storico GTA V.

Il classico titolo Rockstar (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) a quanto pare ha ancora molto da offrire.

E se GTA V può girare adesso a una risoluzione di 8K con il ray tracing di ReShade, le nuvole 3D di QuantV e con la mod GTAV Real, qualcuno si è spinto ancora oltre.

Come riportato anche da DSOGaming, infatti, il modder "Bloc" ha rilasciato una sorprendente espansione per i fan incentrata sulla storia di Grand Theft Auto V, chiamata Inworld Sentient Streets.

Questa mod offre un'esperienza decisamente unica, separata dalla trama principale di GTA, e una delle sue caratteristiche principali sono gli NPC dotati di intelligenza artificiale.

In questa espansione per appassionati, assumerete il ruolo di un agente di polizia esperto e di successo all'interno del Los Santos Police Department (LSPD). Inoltre, è possibile scegliere uno dei tre diversi partner, ognuno con le proprie caratteristiche.

I giocatori dovranno affrontare sfide durante i loro turni, interagire con elementi criminali ed esercitare anche una certa abilità decisionale. Ad esempio, è possibile utilizzare tattiche persuasive per disinnescare situazioni di tensione o impiegare strategie per estrarre informazioni ai criminali. È anche possibile esplorare la strada della corruzione accettando tangenti.

Come accennato poco sopra, una delle caratteristiche principali di questa mod di GTA V sono i PNG dotati di intelligenza artificiale. Secondo la descrizione, i personaggi di questa mod sono alimentati dall'Inworld AI Character Engine con le voci di ElevenLabs.

Inworld AI è un'alternativa a ChatGPT, ed è uno strumento consente agli sviluppatori di andare oltre le classiche linee di dialogo per potenziare le narrazioni e i PNG utilizzando l'intelligenza artificiale.

Come ha dichiarato Bloc, questa mod utilizza più di 30 modelli di IA che consentono ai giocatori di avere conversazioni aperte in tempo reale con membri di una setta, agenti di polizia e ignari civili. Se volete provare il tutto, gratuitamente, non dovete fare altro che cliccare qui.

