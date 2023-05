GTA 6, un attore parla del suo eventuale ritorno: «vedremo»

L'annuncio di GTA 6 di Rockstar Games e Take Two continua a latitare, sebbene ora a parlare del gioco è un celebre attore del capitolo precedente.

Le poche informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) provengono dal leak avvenuto ormai diverse settimane fa.

E se in parecchi sono certi che il reveal del gioco sia imminente, forse proprio entro la fine del mese di maggio, ad oggi non v'è traccia.

Ora, dopo che altre voci rivelino invece che l'annuncio del gioco potrebbe non essere così vicino come molti pensano, l'attore del personaggio di Trevor in Grand Theft Auto V , Steven Ogg, ha commentato il suo potenziale ruolo nel sequel in fase di sviluppo.

Trevor è uno dei tre personaggi principali di GTA V e i fan sono curiosi di sapere se sarà presente anche in GTA 6.

Come riportato anche da GameRant, infatti, Ogg ha recentemente commentato la sua eventuale partecipazione.

L'attore ha dichiarato di non avere idea se riprenderà il ruolo di Trevor, concludendo con un laconico «vedremo».

Ciò lascia di fatto potenzialmente aperta la porta a un cameo, cosa che Rockstar Games fa con molti dei suoi giochi (basti pensare a Red Dead Redemption e relativo sequel).

Non è ancora chiaro tuttavia se i fan di GTA V vedranno Michael, Franklin o Trevor in Grand Theft Auto 6, ma a questo punto non ci resta che attendere e sperare che ciò accada.

Nell'attesa di una conferma, vi ricordiamo che nelle scorse settimane è apparso in rete uno screen che ha riacceso l'hype, grazie a una resa grafica spaccamascella.

Ma non è tutto: un fan ha dato vita a un trailer in Unreal Engine che immagina i salti temporali che potremo vivere in GTA 6.

Infine, avete letto che un giocatore di GTA Online ha chiesto a Rockstar un rimborso di 75.000 dollari, ottenendo invece ben 32 milioni di dollari?