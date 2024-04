GTA 6, Troy Baker doppierà Jason? Risponde l'attore

GTA 6 si è mostrato solo in un primo trailer, ma la fame di informazioni è ancora molto alta.

Dopo Grand Theft Auto V (e che trovate su Amazon), è normale che il sesto capitolo sia il gioco più atteso del prossimo anno.

Gioco che, a quanto pare, non verrà rinviato al 2026 come molti temevano a seguito di alcune voci poi smentite.

Ora, mentre i fan hanno già iniziato a speculare su potenziali Easter Egg nascosti di Grand Theft Auto 6, c'è chi si domanda chi sarà incaricato di doppiare uno dei due protagonisti del gioco, ossia Jason.

Come riportato anche da Wccftech, a Troy Baker (voce di Joel di The Last of Us, e non solo), è stato chiesto se si occuperà di doppiare il personaggio maschile principale di GTA 6: la risposta è no.

Questo è quanto ha reso noto lo stesso Baker in una recente intervista con lo YouTuber "The Movie Dweeb".

Nell'intervista, il doppiatore ha sottolineato che nel trailer di GTA 6 è stata pronunciata letteralmente una sola parola ("trust", ossia "fiducia") e che tutto il merito va all'attore che ha doppiato Jason.

«Voglio che a quel tizio, chiunque sia, venga riconosciuto il merito del suo lavoro, perché sono sicuro che sarà grandioso», ha dichiarato Baker, chiudendo quindi la questione sul suo conto.

Al momento non sappiamo chi darà quindi voce al personaggio di Jason, sebbene qualcuno sembra convinto di avere invece svelato l'identità dell'attrice che darà invece le fattezze al personaggio di Lucia.

Del resto, il gioco è nelle ultime fasi di sviluppo, quindi chissà, magari potremmo rimanere sorpresi per quanto riguarda le novità incluse.

Dopotutto, va detto anche che i fan sono anche convinti che il prossimo Grand Theft Auto 6 otterrà un punteggio perfetto su Metacritic, con sorpresa di nessuno.