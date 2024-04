GTA 6, il nuovo logo Rockstar nasconderebbe un segreto

All'inizio di oggi, è apparso online un nuovo logo per il 25imo anniversario di Rockstar Games.

Del resto dopo Grand Theft Auto V (e che trovate su Amazon), è GTA 6 il gioco più atteso da chiunque.

Gioco che, a quanto pare, non verrà rinviato al prossimo anno come molti temevano.

Mentre il logo stesso non è ancora stato rivelato dallo studio, i fan hanno già iniziato a speculare su potenziali Easter Egg nascosti di Grand Theft Auto 6 (via DualShockers).

Anche se vi consigliamo di prendere la notizia con le dovute precauzioni, potete dare un'occhiata al "nuovo logo" poco sopra, per gentile concessione dell'account X "Rockstar Universe".

Se osservate bene il logo, scoprirete un'abbondanza di omaggi di diversi giochi Rockstar.

Da Bully, a Red Dead Redemption, Midnight Club, L.A Noire, Grand Theft Auto e molti altri, questo logo rende omaggio ad alcuni dei titoli più famosi di Rockstar.

Ma a catturare l'attenzione dei fan è stata l'auto che si vede in basso a destra del logo. Sebbene sembri essere una Banshee di Grand Theft Auto V, alcuni fan ritengono che il design non corrisponda al modello attuale.

«Questa Banshee non sembra corrispondere a quella attuale, in particolare il modo in cui la linea del parafango anteriore si insinua nella portiera e le prese d'aria del cofano, forse è una versione nuova o aggiornata che vedremo in GTA 6?», ha scritto l'utente "Elliot".

Dopo che un altro utente di X ha ipotizzato che si tratti di un'auto completamente nuova, i fan di GTA hanno subito fatto notare che è più che probabile che si tratti di una Banshee di nuova generazione, piuttosto che di un'auto completamente nuova.

Dato che la Banshee è uno dei veicoli più famosi della serie, non saremmo sorpresi di vederla tornare in Grand Theft Auto 6 con un nuovo look.

Del resto, il gioco è nelle ultime fasi di sviluppo, quindi chissà, magari potremmo rimanere sorpresi per quanto riguarda le novità incluse.

Dopotutto, va detto anche che i fan sono anche convinti che il prossimo Grand Theft Auto 6 otterrà un punteggio perfetto su Metacritic.