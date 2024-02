GTA 6 è nelle "fasi finali" dello sviluppo

GTA 6 è il gioco più atteso del 2025, sebbene ora vi sono novità importanti sul suo sviluppo.

Dopo il primo trailer dedicato al sequel di GTA V (che trovate su Amazon) non abbiamo visto nient'altro del titolo in questione.

Del resto, il video del gioco ha ottenuto un record assoluto su YouTube, ragion per cui i fan non stanno più nella pelle di saperne di più.

Sebbene è molto probabile che non vedremo GTA 6 prima di aprile 2025, sono arrivate informazioni sullo sviluppo del gioco.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Rockstar Games è tornata a lavorare a tempo pieno e in ufficio per la fase finale dello sviluppo di GTA 6.

Il prossimo Grand Theft Auto è previsto per il 2025 e, sebbene quanto visto nel primo trailer del gioco fosse fantastico, lo sviluppo del titolo è però tutt'altro che concluso.

Per accelerare i tempi e garantire che sia al meglio quando verrà lanciato l'anno prossimo, Rockstar ha apportato alcuni coraggiosi cambiamenti alle sue politiche lavorative aziendali.

Come riportato da Bloomberg, Rockstar Games ha chiesto a tutti i suoi sviluppatori di tornare in ufficio cinque giorni alla settimana. Questa, come molte aziende dopo la pandemia di COVID-19, offriva in precedenza la possibilità di lavorare da casa, ma ora toglierà questa opzione.

Si dice che ciò sia stato fatto per "produttività" e "sicurezza". Del resto, ricorderete che mesi fa Rockstar è stata attaccata da un hacker, che ha fatto trapelare gameplay e screen di una prima versione di GTA 6.

Tempo dopo, il trailer del gioco è trapelato in anticipo, costringendo lo sviluppatore a rilasciare il video prima del previsto.

Si ritiene che lavorare dall'ufficio piuttosto che dai computer di casa diminuirà il rischio di ulteriori fughe di notizie.

Jenn Kolbe, responsabile del Publishing di Rockstar, ha dichiarato in una mail trapelata che «l'aver apportato questi cambiamenti ora ci mette nella posizione migliore per consegnare il prossimo Grand Theft Auto al livello di qualità e di pulizia che sappiamo essere necessario, insieme a una roadmap di pubblicazione all'altezza delle dimensioni e delle ambizioni del gioco».

Se questa è un'ottima notizia per i fan entusiasti dell'imminente uscita, è invece una notizia spiacevole per i dipendenti, che secondo Bloomberg «non sono entusiasti».

Tuttavia, se Rockstar spera di offrire un'esperienza open world senza precedenti per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e infine PC, è logico che sia tutto pronto per aumentare la produttività e ridurre la minaccia di ulteriori fughe di notizie.

