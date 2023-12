GTA 6, sarebbe stata svelata l'attrice di Lucia

Il primo trailer di GTA 6 è stato solo un assaggio del gioco completo, ma ha messo finalmente in mostra i due protagonisti, ossia Jason e Lucia.

Il sequel di GTA V (che trovate su Amazon) vedrà infatti una coppia di presunti criminali al centro delle vicende della storia.

GTA 6 dovrebbe uscire tra un paio di anni su Xbox Series X/S e PS5, con la versione PC attesa solo successivamente, ma le informazioni sul gioco continuano ad arrivare copiose.

Difatti, dopo le prime indiscrezioni sulla durata, sarebbe emerso il nome dell'attrice che in GTA 6 interpreta Lucia.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, l'utente X/Twitter e YouTuber LegacyKillaHD ha condiviso una foto di Mani L. Perez in palestra, insieme alle parole: «Se non è ancora chiaro, questa è la Lucia di GTA 6».

Da lì, il leaker ha affermato di essere "esitante" nel rivelare l'attrice, ma ha deciso che valeva comunque la pena rischiare, affermando che le fonti hanno confermato l'identità «un po' di tempo fa».

Immaginiamo che questo renda "lecita" la rivelazione del nome, visto che Rockstar non ha in alcun modo preteso la cancellazione di tweet o simili, come sempre accade nel caso di un leak ai danni di una compagnia.

Naturalmente, i giocatori vogliono ora sapere chi interpreterà Jason, una domanda che LegacyKillaHD ha evitato, almeno per ora, scegliendo di postare una sola emoji in risposta.

Come ci si aspetterebbe guardando dalla foto di Perez, la somiglianza è palese, in attesa che Rockstar confermi la veridicità di questa voce.

Potrebbe trattarsi di ogni caso di semplice utilizzo delle sembianze di una persona realmente esistente, sperando non si tratti di un secondo caso di "Florida Joker".

Per ora, però, dobbiamo supporre che le informazioni siano corrette e che Perez sia effettivamente Lucia del prossimo GTA.

Nell'attesa di saperne di più, qualcuno ha nel frattempo scoperto anche un indizio realmente interessante nella key art del titolo, il quale rimanderebbe al secondo trailer.

Ma non solo: una manciata di altri fan sono convinti di aver scoperto che la data di uscita di GTA 6, dopo aver individuato un messaggio nascosto nel primo trailer.