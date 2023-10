GTA 6, i fan sono stufi dei leaker "bugiardi"

GTA 6 è in lavorazione negli studi di Rockstar, ma dell'annuncio ufficiale ancora nulla: ciò, tuttavia, non ha impedito a presunti insider e leaker di azzardare la data del reveal, puntualmente mancata.

Le poche informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen ) non ci hanno infatti rivelato quando e come il gioco verrà ufficialmente mostrato al grande pubblico.

Secondo un insider, Rockstar Games rivelerà ufficialmente Grand Theft Auto 6 questo mese, più precisamente il 26 ottobre, ma gli appasionati del franchise sono dubbiosi sull'attendibilità della cosa.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, i fan di Grand Theft Auto stanno prendendo in giro un leaker di GTA 6 per le sue terribili previsioni sulla data di annuncio.

Un "insider" (le virgolette sono d'obbligo) lo scorso marzo aveva detto ai fan che Rockstar avrebbe rivelato GTA 6 a settembre 2023, fornendo anche una data di uscita per l'autunno 2024.

Questo ovviamente non è accaduto, spingendo la comunità a puntare il dito contro la falsa informazione e il leaker che l'ha condivisa.

L'utente "Quick_Difference5671" ha condiviso il tweet originale in un post su Reddit, dicendo: «Questo è invecchiato come un buon vino», prima di aggiungere che l'utente di X ha poi cambiato la sua posizione sulla data di uscita, dicendo che ora «scommette su ottobre».

Altri fan si sono uniti alla presa in giro, suggerendo le proprie idee su quando verrà annunciato GTA 6, mentre altri ancora accusando il leaker di aver semplicemente fabbricato voci dal nulla per avere un po' di visibilità su Internet.

Speriamo che Rockstar abbia davvero in programma un annuncio per ottobre, perché l'impazienza e l'indignazione dei fan in attesa continua a crescere, con alcuni che hanno addirittura inviato minacce di morte ai leaker che hanno condiviso false previsioni.

Grand Theft Auto 6 dovrebbe in ogni caso uscire tra il 2024 e il 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nell'attesa, altri fan hanno deciso di ingannare il tempo dando vita a trailer realizzati in Unreal Engine 5, davvero sorprendenti.

Ma non è tutto: ormai diverse settimane fa GTA Online potrebbe aver fatto un’anticipazione di un personaggio che pare farà la sua comparsa proprio in Grand Theft Auto 6.